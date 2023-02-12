Лачинский коридор остается заблокированным 63-е сутки

12 февраля 2023, 08:28

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Жители Азербайджана 63-е сутки продолжают акцию протеста на трассе Горис – Капан, из-за чего Лачинский коридор остается заблокированным. Старшеклассники в Нагорном Карабахе вернулись за парты после того, как проблема с отоплением школ была решена установкой дровяных печей.

Как информировал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор. В непризнанной республике из-за этого возник дефицит продуктов и лекарств, ранее были закрыты детсады и школы, введена экономия электричества. 8 февраля в Нагорном Карабахе в очередной раз была прекращена подача жителям газа. 11 февраля международная правозащитная организация Amnesty International обратилась с призывом разблокировать трассу Горис – Капан.

В Нагорном Карабахе не так давно выпал снег. Из-за отсутствия подачи газа возросла нагрузка на электросети и стал чаще отключаться свет, рассказал блогер Давид Симонян. "Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) уже более двух месяцев в блокаде. Нет газа, нет бензина, улицы пустые от машин, даже такси не найти. Хорошо, хоть городские автобусы работают", – отметил он 9 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин (армянские название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла") с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 63-е сутки, сообщило сегодня агентство АПА.

В школах Нагорного Карабаха, которые отапливаются газом, разместили дровяные печи и после этого учебных заведениях возобновились занятия. С 11 февраля возобновлены уроки у старшеклассников. Школы перешли на шестидневную неделю обучения, чтобы наверстать упущенное, передал News.am.

Пока остается нерешенным вопрос возобновления занятий для учеников 1-8 классов из-за проблемы с отоплением и отсутствием питания для учеников младших классов.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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