Четыре азербайджанских военных были ранены при подрыве мины
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Минобороны заявило об отсутствии угрозы жизни раненым при подрыве грузовика.
Как писал "Кавказский узел", 30 июня в Агдамском районе подорвался на мине полицейский, ему ампутировали правую ногу.
От взрывов мин и других боеприпасов в бывшей зоне карабахского конфликта регулярно страдают жители Азербайджана, как военные, так и гражданские. 1 июня во время прокладки проселочной дороги в Кельбаджарском районе подорвался на мине тракторист.
О произошедшем вчера подрыве грузовика с военными сообщило Минобороны Азербайджана. «5 августа при выполнении задания по обеспечению снабжения в Кельбаджарском районе военный грузовик подорвался на мине, установленной армянскими вооружёнными силами», - говорится в сообщении ведомства.
Раненые были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение. Угрозы их жизням нет, утверждает Минобороны.
МИД Азербайджана сообщил 6 апреля, что число жертв взрывов мин после 44-дневной войны 2020 года в Карабахе достигло 392. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"