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05:57, 30 июня 2025

Сотрудник полиции пострадал при взрыве мины в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Агдамском районе подорвался на мине полицейский, ему ампутировали правую ногу.

Как писал "Кавказский узел", от взрывов мин и других боеприпасов в бывшей зоне карабахского конфликта регулярно страдают жители Азербайджана, как военные, так и гражданские. 1 июня во время прокладки проселочной дороги в Кельбаджарском районе подорвался на мине тракторист.

По данным МВД, сотрудник Агдамского районного отдела полиции подорвался на противопехотной мине во время несения службы в районе села Паправенд, пишет сегодня Report.az.

Пострадавшему ампутировали правую ступню в области лодыжки.

МИД Азербайджана сообщил 6 апреля, что число жертв взрывов мин после 44-дневной войны 2020 года в Карабахе достигло 392. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

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Автор: "Кавказский узел"

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