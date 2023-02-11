Лачинский коридор остается заблокированным 62-е сутки

11 февраля 2023, 10:15

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Азербайджанские активисты 62-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор. Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась с призывом разблокировать единственную дорогу, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром.

Как информировал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года жителями Азербайджана. С 7 февраля в Нагорном Карабахе прекращены занятия в младших и средних классах школ из-за очередного прекращения подачи газа. В непризнанной республике из-за блокировки Лачинского коридора дефицит продуктов и лекарств, введена экономия электричества. 10 февраля власти расширили перечень отпускаемых по талонам продуктов, включив в него фрукты, овощи и яйца.

На фоне очередного отключения газа в Нагорном Карабахе выпал снег, рассказал блогер Давид Симонян. "Снег порадовал детей, хоть в снежки поиграли, снеговиков слепили. Взрослых снег и холод не очень радуют, тем более газа снова нет. Свет тоже стали чаще отключать, но не на два часа, как раньше, а на час. Шесть часов в сутки сидим без света", – написал он 9 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана и активисты продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин (армянские название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла") с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 62-е сутки, сообщило сегодня агентство АПА.

Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к жителям Азербайджана и властям этой страны с призывом разблокировать Лачинский коридор.

Блокада Лачинского коридора ставит под угрозу жизни тысяч людей, подчеркнула директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стратерц. "Гуманитарной помощи, предоставляемой Международным комитетом Красного Креста и российскими миротворцами, недостаточно для удовлетворения необходимого спроса. Перебои в подаче электроэнергии, природного газа и автомобильного топлива причиняют огромные трудности, особенно уязвимым группам населения. Это немедленно должно быть прекращено", – привело 10 февраля ИА "АрменПресс" слова Стратерц.

Особенно тяжело блокировка Лачинского коридора отразилась на людях, которые состоят в группе риска – женщинах, пожилых людях и на людях с ограниченными возможностями, подчеркнула правозащитница.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря 2022 года жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют дорогу Горис – Капан. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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