Призыв карабахского омбудсмена к журналистам дал повод для критики в адрес властей

03 февраля 2023, 09:22

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Омбудсмен Нагорного Карабаха призвал журналистов и блогеров не публиковать фото людей, стоящих в очередях за продуктами, без их согласия. Некоторые жители Степанакерта поддержали это требование, а пользователи соцсети сочли возникновение очередей недоработкой властей.

Как писал "Кавказский узел", 30 января в Нагорном Карабахе в продажу поступили овощи и фрукты, цены на них отрегулированы, сообщили власти. В магазинах и на рынках выстроились большие очереди за овощами и фруктами, и цитрусовые распродали за несколько часов, рассказали 1 февраля жители Степанакерта.

Из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система продажи продуктов, выдача талонов началась 18 января. Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, и власти не должны допускать резкого подорожания на фоне гуманитарного кризиса из-за блокады Лачинского коридора, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян 2 февраля заявил, что в его офис поступают "многочисленные жалобы" граждан на то, что в интернете публикуются фото и видео о том, что они стоят в очередях за продуктами.

"В различных материалах СМИ, блогеров, пользователей соцсетей, описывающих гуманитарный кризис в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), циркулирующих в Интернете, часто встречаются фотографии и видео людей, в частности, их лица крупным планом, судя по жалобам, без их согласия", - написал Степанян на своей странице в Facebook*.

Он призвал уважать право людей на неприкосновенность частной жизни. "Защитник еще раз призывает общественность уважать право людей на неприкосновенность частной жизни и достоинство и воздерживаться от публикации таких фотографий, чтобы не создавать ненужных неудобств людям в условиях сложной гуманитарной ситуации", - говорится в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Заявление омбудсмена "правильное, хоть и запоздалое", считает житель Степанакерта Армен Акопян. "Люди не рады, что вынуждены стоять в очередях. Мы не гордимся тем, что вынуждены ради какого-либо продукта часами стоять в очередях. Однако все кому не лень фотографируют и выкладывают в интернете. Даже не утруждаются спросить, хотят люди, чтобы их фотографировали, или нет. Я лично против, чтобы меня фотографировали или снимали на видео", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нанар Мирзоян также выразила недовольство тем, что авторы фото «ходят везде, фотографируют, выставляют в интернете». "Однажды я сделала замечание одному журналисту. Потребовала, чтобы он удалил фотографии очереди, где я стояла. Так он просто проигнорировал и ушел. Думаю, если блокада затянется, а очереди не закончатся, то у каждой очереди должна стоять полиция. Полицейский может следить за очередью, чтобы не было нарушителей, и заодно задерживать тех, кто фотографирует", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Протест против несанкционированных публикаций выразила и Анаида Гарибян. "Журналисты должны ходить с документами, но опять же спрашивать нас, а уже потом фотографировать. Я лично против, чтобы моя фотография или видео с моим изображением или моих родных появились в интернете. А о том, чтобы донести до мира, что в Арцахе гуманитарный кризис, пусть придумают что-то другое. Или пусть снимают издалека, когда не видно лиц. Ну или пусть спрашивают: обязательно найдется человек который согласится сниматься и говорить на камеру. И так стоять в очереди унизительно, так еще и всему миру это показывать - не очень приятно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые пользователи соцсети, комментируя заявление омбудсмена, призвали власти найти способы избежать очередей. "Предлагаю подумать о новых методах реализации товара, чтобы этих очередей не возникало", - написала, в частности, Элен Саргсян.

"Опубликуйте призыв, чтобы не создавали очереди, и люди не находились в такой неприятной ситуации", - обратилась к омбудсмену в комментарии Анна Саргсян.

"Почему бы не создать возможности, исключающие очереди? Может быть, мы должны сначала задать этот вопрос? Почему один магазин получает товар, а весь город собирается перед этим магазином? Разве это не говорит о нарушении человеческого достоинства?" – написал журналист Марут Ванян, слова которого, как и других пользователей соцсети, перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 2 февраля Лачинский коридор оставался заблокированным 53-и сутки.

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