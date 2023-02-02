Лачинский коридор остается заблокированным 53-е сутки

02 февраля 2023, 09:34

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Жители Азербайджана 53-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, введены экономия электричества, жителям периодически прекращается подача газа. 1 февраля власти Нагорного Карабаха заявили, что число оставшихся без доходов на фоне блокады превысило 5 тысяч человек, правительство анонсировало программы поддержки для предпринимателей и безработных.

Власти Нагорного Карабаха неоднократно призывали международное сообщество повлиять на Азербайджан, чтобы был разблокирован Лачинский коридор, но на эти призывы нет реакции, заявил блогер Давид Симомян. "Евросоюз на словах следит за ситуацией, но азербайджанский газ для них намного дороже свободы и прав граждан Нагорного Карабаха. Почти два месяца Нагорный Карабах находится в блокаде, часто без света и без газа, и все это в холодную зиму. Люди выживают, и сколько еще продлится блокада, никто не знает ", – написал он 1 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана, в том числе экоактивисты, продолжают проводить акцию протеста около города Шуша (арямянское название – Шуши, – прим. "Кавказского узла). Лачинский коридор остается заблокированным 53 сутки, сообщил сегодня Report.az.

Участники акции протеста позволили проехать по дороге колонне миротворцев из шести машин, передало агентство АПА.

"Кавказский узел" также писал, что с 14 декабря 2022 года жители Армении требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря 2022 года на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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