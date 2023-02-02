Карабахские власти пообещали поддержку предпринимателям и безработным

02 февраля 2023, 03:04

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Число оставшихся без доходов на фоне блокады жителей Нагорного Карабаха превысило 5 тысяч человек, правительство анонсировало программы поддержки для предпринимателей и безработных. В официальной статистике учтены не все люди, оставшиеся без заработка, предположили опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", блокировка Лачинского коридора, который является единственной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, привела к дефициту продовольствия и топлива в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта и медицинских бригад. Как минимум 4700 человек, по данным властей, лишились работы и дохода из-за блокады, а цены на продукты, которые отпускаются без талонов, выросли. 1 февраля власти отчитались, что регулируют цены на овощи и фрукты, которые в ограниченном количестве поступили в продажу.

Из-за блокады дороги в Нагорном Карабахе возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончились, сообщило 24 января министерство сельского хозяйства. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта.

Правительство Нагорного Карабаха анонсировало четыре программы поддержки предпринимателей и работников, оставшихся без дохода. Меры, призванные смягчить социальные и экономические последствия блокады, обсуждались 1 февраля на совещании под руководством госминистра республики Рубена Варданяна, сообщили "Кавказскому узлу" в пресс-службе правительства.

«Мы стараемся максимально сохранять рабочие места, но к сожалению, в этой ситуации многие потеряли работу. Мы постараемся максимально поддержать как бизнесменов, так и граждан, находящихся в более сложной социальной ситуации», - заявил Варданян, чьи слова процитировала пресс-служба.

Реализацией программ - двух экономических и двух социальных, - займется специальная рабочая группа. За экономическую часть отвечает Комитет государственных доходов Нагорного Карабаха, за социальную - министерство социального развития и миграции.

Экономические программы предполагают поддержку наиболее пострадавших от блокады отраслей бизнеса, их цель - сохранить рабочие места, обеспечив работодателям возможность выплаты зарплат либо пособий по безработице своим сотрудникам. Индивидуальным предпринимателям, которые лишились занятости, власти Нагорного Карабаха обещают ежемесячную поддержку в рамках этих программ.

«Первая из социальных программ касается людей, уволенных с работы в период с 12 декабря по 1 февраля. Если из-за кризиса собственникам бизнеса пришлось провести увольнения и сокращения, их работникам будет оказана поддержка в размере минимальной зарплаты (68 тысяч драмов; около 172 долларов США - прим. "Кавказского узла") за январь. Другая программа касается зарегистрированных безработных за тот же период, им будет предоставлена определенная сумма поддержки на каждого ребенка», - проинформировала пресс-служба правительства Нагорного Карабаха.

Согласно ежедневному информационному бюллетеню правительства Нагорного Карабаха, к 31 января число жителей, лишившихся рабочих мест и дохода, выросло до 5103 человек. Несмотря на очень ограниченные поставки некоторых товаров при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и российских военных, «население по-прежнему лишено возможности приобретать ряд важных продуктов, сохраняется режим экономии бензина и дизельного топлива», отмечается в бюллетене.

Реальное число безработных в Нагорном Карабахе выше, чем указано в официальной информации правительства, считает житель Степанакерта Артем Бабаян. «Я водитель такси, из-за отсутствия газа в январе почти не работал и моя семья была лишена дохода. У моей жены небольшой частный бизнес по распространению косметики, но из-за того, что дети не ходили в школу и в садик, моя жена не смогла выйти на работу. Таких семей, который не бюджетники и не работают на каком-либо предприятии, очень много», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Степанакерта Инга Габриелян тоже осталась без заработка за январь. «Я работала в частном магазине. Из-за блокады не было продуктов и хозяин сказал, что не сможет мне заплатить за этот месяц, так как не было дохода. Но я надеюсь, что блокада закончится, и я смогу выйти на работу», - сказала она.

Рабочий строительной компании Марк Микаелян после Нового года не работал: на стройку не поступал материал и работы были приостановлены. Владелец компании пока не сообщил рабочим, будет ли у них заработная плата за январь. «Но было ясно, что раз нет материала, то работа простаивает. Прораб попросил не приходить на работу, когда привезут материалы, он нас позовет. Когда нас нанимали, в договоре не было пункта о блокаде, но я надеюсь на компенсацию, так как у меня семья», - сказал мужчина.

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