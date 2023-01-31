Красный Крест перевез трех пациентов из Нагорного Карабаха в Армению

31 января 2023, 12:59

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Из медицинского центра в Степанакерте при посредничестве Красного Креста сегодня в Армению перевезены три пациента. Из-за экономии медикаментов в больницах по-прежнему не проводятся хирургические операции, сообщили в Минздраве Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинский коридор, что привело к дефициту в непризнанной республике продуктов, лекарств, в больницах приостановлено проведение плановых хирургических операций. 22 января карабахские врачи призвали власти и миротворцев срочно принять меры для разблокировки Лачинского коридора.

При посредничестве Международного Комитета Красного Креста из Нагорного Карабаза в Армению сегодня были перевезены трое пациентов Республиканского медицинского центра в Степанакерте, сообщил сотрудник Минздрава Нагорного Карабаха.

"Два пациента с опухолевыми заболеваниями и один с патологией требующей хирургического вмешательства", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В больницах Нагорного Карабаха по-прежнему не проводятся хирургические операции из-за экономии медикаментов. "В медуреждениях проводятся только экстренные операции", – уточнил сотрудник министерства.

На 31 января в отделении неонатологии и реанимации детского медобъединения "Аревик" находятся семь детей, 12 пациентов находятся в реанимационном отделении республиканского медцентра в Степанакерте, пять из них – в крайне тяжелом состоянии, добавили он.

Сотрудник офиса Красного Креста уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что общее число пациентов, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению при посредничестве и сопровождении этой организации достигло 60.

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