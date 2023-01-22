Карабахские врачи призвали к разблокировке Лачинского коридора

22 января 2023, 10:18

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Из-за блокады в Нагорный Карабах не могут приехать некоторые специалисты. В больницах откладываются хирургические операции и плановое лечение, из-за этого состояние некоторых пациентов может ухудшиться, заявили врачи. Они призвали власти и миротворцев срочно принять меры для разблокировки Лачинского коридора.

Как информировал "Кавказский узел", 15 января стало известно, что в Нагорном Карабахе возникла нехватка врачей. Часть работников больниц не могут приехать из Армении из-за блокировки Лачинского коридора, 400 пациентам не могут быть проведены хирургические операции, сообщили в правительстве Нагорного Карабаха.

Азербайджанские активисты блокируют Лачинский коридор с 12 декабря 2022 года. Блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, власти приняли решение ввести талоны на продукты. 21 января Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в прекращении подачи газа.

По словам врачей, в больницах Нагорного Карабаха продолжает задерживаться проведение пациентам хирургических операций и планового лечения из-за того, что некоторые специалисты не могут приехать из Армении на фоне блокировки Лачинского коридора. Ситуация на грани критической. Если дорога останется перекрытой еще какое-то время, то из-за отсутствия лечения состояние некоторых пациентов может ухудшиться, и их жизни окажутся в опасности, передал 21 января на своем сайте телеканал A1plus.

Сотрудники сферы здравоохранения призвали власти и миротворцев срочно предпринять шаги для разблокировки Лачинского коридора, сказано в сообщении.

Помимо врачей, с призывом принять меры, чтобы разблокировать дорогу, к миротворцам в соцсетях обращаются и жители Нагорного Карабаха. Часть из них возмущена их бездействием, передал минувшей ночью Telegram-канал "Re:public of Artsakh".

Азербайджанские активисты продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин (армянские название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла") с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 42-е сутки, сообщило сегодня агентство АПА.

В другом сообщении агентство передало, что протестующие пропустили по дороге четыре машины миротворцев.

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