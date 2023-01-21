Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в прекращении подачи газа

21 января 2023, 21:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджан сегодня вечером перекрыл поступление газа в Нагорный Карабах, сообщил Инфоштаб непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 18 января компания "Арцахгаз", сообщила, что Азербайджан заблокировал поступление газа в Нагорный Карабах. Днем 20 января поступление газа было частично возобновлено, власти отчитались, что прежде всего газ будет поступать в дома жителей и на жизненно важные объекты. Ранее, днем 17 января, власти непризнанной республики заявили, что азербайджанская сторона перекрыла единственный газопровод, который обеспечивает природным газом Нагорный Карабах, подача газа была восстановлена в тот же день.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается перекрытым 41-е сутки.

Азербайджан вновь заблокировал единственный газопровод из Армении в Нагорный Карабах, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха.

"В Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") температура воздуха достигает - 5 градусов, очередное блокирование газа за последние дни еще раз доказывает, что официальный Баку проводит открытую террористическую политику против 120 тысяч мирных жителей Арцаха на глазах мирового сообщества", - говорится в сообщении Инфоштаба, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Азербайджан повредил единственную ЛЭП Горис-Степанакерт, лишив жителей Арцаха электроснабжения, и не дает возможности армянской стороне приблизиться к месту повреждения для проведения ремонтных работ, указали в оперштабе

"В нынешних погодных условиях подача электричества осуществляется за счет внутренних ограниченных ресурсов с 6-часовыми веерными отключениями в сутки. Более того, эти отключения имеют тенденцию увеличения", - отмечается в сообщении Инфоштаба.

Из-за отключения газа и света в Нагорном Карабахе приостановлена деятельность дошкольных и общеобразовательных учреждений.

"Кавказский узел" также писал, что из-за дефицита товаров, вызванного блокадой, жителям Степанакерта приходится круглосуточно стоять в очередях, чтобы купить продукты.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Степанакерте ожидается переменная облачность при температуре воздуха ) градусов, скорость ветра составляет 0 метров в секунду. Днем 2 января температура воздуха повысится до +4 градусов, а скорость ветрав озрастет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.