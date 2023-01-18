Остановлен учебный процесс в детских садах и школах Нагорного Карабаха

18 января 2023, 22:50

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Все образовательные учреждения Нагорного Карабаха, кроме вузов, прекращают работу с 19 января на неопределенный срок из-за проблем с подачей газа и электричества, сообщило сегодня правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", днем 17 января власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанская сторона перекрыла единственный газопровод, который обеспечивает природным газом республику, к вечеру подача газа была восстановлена. Сегодня компания "АрцахГаз" сообщила, что подача газа в Нагорный Карабах вновь была прервана.

В связи с тем, что Азербайджан перекрыл подачу газа и электричества из Армении в Нагорный Карабах, с 19 января все образовательные учреждения республики, кроме вузов, прекратят работу, сообщили в оперативном штабе правительства Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

Детские сады, школы, колледжи, приостановят учебный процесс на неопределенное время из-за отсутствия отопления. "О возобновлении учебного процесса будет сообщено дополнительно", - отметили в штабе.

"Кавказский узел" также писал, что 11 января власти непризнанной республики сообщили о закрытии 41 детсада, 56 дошкольных групп и 20 учебных заведений из-за недостатка продуктов в учреждениях, возникшего после блокады Нагорного Карабаха.

Сегодня в Нагорном Карабахе началась выдача продуктовых талонов, за ними выстроились очереди. Жители выразили надежду, что распределение будет справедливым, и семьям будет достаточно выделяемых по карточкам продуктов.

Лачинский (армянское название - Бердзорский) коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Коридор остается перекрытым 38-е сутки.

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