Лачинский коридор остается заблокированным 38-е сутки

18 января 2023, 09:07

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Азербайджанские активисты сегодня продолжили акцию протеста на единственной дороге из Нагорного Карабаха в Армению.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 17 января коридор оставался перекрытым 37-е сутки.

Из-за нехватки продовольствия, вызванной отсутствием поставок, в Нагорном Карабахе решено ввести талонную систему. По талонам будут распределять подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречку (по килограмму на человека). Начало раздачи талонов было назначено на 17 января, но отложено из-за проблем с электроэнергией в Нагорном Карабахе.

Азербайджанские экоактивисты продолжают протестную акцию в Лачинском коридоре 38-е сутки. Утром они традиционно исполнили государственный гимн Азербайджана, а затем начали скандировать "различные лозунги", сообщает сегодня АПА.

Напомним, активисты, заблокировавшие Лачинский коридор, пропускают машины миротворцев и МККК. К 15 января сотрудники МККК эвакуировали 28 пациентов из Степанакерта в больницы Армении. Ранее, 25 декабря, сотрудники МККК доставили из Армении в Нагорный Карабах 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание. 15 января из Армении в Нагорный Карабах вновь были доставлены лекарства и другой груз для медучреждений.

Из-за закрытия коридора более 720 предприятий остановлены в Нагорном Карабахе, около 3400 человек стали вынужденно безработными. У людей, которые лишились работы, практически не осталось средств к существованию, найти новую работу очень сложно, рассказали "Кавказскому узлу" жители Нагорного Карабаха.

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