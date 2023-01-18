Карабахцы пожаловались на потерю доходов из-за блокировки Лачинского коридора

18 января 2023, 06:14

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У жителей Нагорного Карабаха, которые из-за блокировки Лачинского коридора лишились работы, практически не осталось средств к существованию, найти новую работу очень сложно, выручают только государственные выплаты.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Из-за закрытия коридора более 720 предприятий остановлены в Нагорном Карабахе, около 3400 человек стали вынужденно безработными.

Из-за блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе возникла нехватка врачей и медперсонала. Поскольку из Армении не могут приехать специалисты, 400 пациентам не могут быть проведены хирургические операции, сообщило 14 января правительство Нагорного Карабаха.

Жители Нагорного Карабаха, потерявшие работы в связи с блокировкой Лачинского коридора, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о трудностях жизни в условиях блокады.

Супруги Минасян потеряли свой дом в селе Мошхмаат Аскеранского района Нагорного Карабаха. По итогам войны 2020 года село перешло под контроль Азербайджана, семья обосновалась в доме родственников в Степанакерте. Здесь они нашли работу в рыбном магазине и получали зарплату на общую сумму в 270 тысяч драмов (около 680 долларов).

Супруга Лиана Минасян рассказала, что в семье четверо несовершеннолетних детей. Работа обеспечивала нужды семьи, но блокада Нагорного Карабаха оставила их без доходов. "Сначала мы продавали весь запас и только две недели назад хозяин магазина отправил нас домой. Рыбу мы получали из Армении. В блокадных условиях это стало невозможно, магазин закрылся", - отметила женщина.

Минасян добавила, что за простой им никто деньги не выдает, поскольку они не были зарегистрированными работниками. Единственный доход их на сегодняшний день - это пособие от государства мужу, который до войны в селе работал на госслужбе.

Карен Восканян - дальнобойщик. Он ездил по маршруту Степанакерт - Пятигорск/Ставрополь - Степанакерт. В семье Восканян семь человек. Кроме него работала и жена Мая. "Моя работа с блокадой автоматически остановилась, а жена в двух продуктовых магазинах вела бухгалтерию. Но и эти магазины на сегодняшний день закрыты", - отметил Восканян.

Чтобы прокормить семьи, Восканян влез в долги, которые планирует покрыть после открытия коридора и возобновления международных рейсов.

Горнорудная компания Base Metals не увольняет своих работников, привлекая их в разные работы, несмотря на то, что руководство приняло решение о временном временно прекратила деятельность.

Сотрудник компании сообщил, что компания не уволила никого в связи с приостановкой эксплуатации месторождения. По его словам, руководство компании по очереди вызывает работников на разного рода работы и выдает зарплату на полставки. "К примеру, если раньше получал 250 тысяч драмов (630 долларов) в месяц сейчас получаю 125 тысяч (315 долларов). Это большая поддержка со стороны компании. У нас есть информация, что владелец намерен выплачивать эти деньги работникам до конца блокады", - отметил сотрудник компании.

Сын Анаиды Исаханян Роман с первого дня блокады остался без работы из-за проблем с поставками горючего. Роман работал на стройке в селе Астхашен, где строили дома для переселенцев. По словам Анаиды, за простой им деньги не выплачивают.

В семье Исханян пять человек, на сегодняшней ситуации работает только дочь в магазине детской одежды, получает 90 тысяч драмов (227 долларов). Еще 19 тысяч драмов (48 долларов) в виде пособия она получает за младшую дочь. "Не вся стройка остановилась, какая-то часть рабочих остались, продолжают работать. Но сын водитель бетономешалки, а без горючего машина не может работать", - отметила Анаида Исаханян, добавив, что сама тоже безработная и найти работу в условиях блокады - настоящее испытание.

Автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле" считает, что правительство Нагорного Карабаха оказывает недостаточную помощь гражданам. "За время блокады правительство пока ни в чем не помогло народу, тем более учитывая, что все подорожало <...>. Две недели прошло, а по календарю год уже. Блокада Арцаха продолжается больше месяца, но самолет с помощью так и не прилетел. ООН только 30 января планирует в Гааге рассмотреть вопрос блокады", - написал он 14 января в публикации "О чем не сказал Рубен Варданян".

Напомним, активисты, заблокировавшие Лачинский коридор, пропускают машины миротворцев и МККК. К 15 января сотрудники МККК эвакуировали 28 пациентов из Степанакерта в больницы Армении. Ранее, 25 декабря, сотрудники МККК доставили из Армении в Нагорный Карабах 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание. Сегодня из Армении в Нагорный Карабах вновь были доставлены лекарства и другой груз для медучреждений.

В аптеках Степанакерта ощущается острый дефицит отдельных видов лекарств из-за отсутствия поставок по заблокированному Лачинскому коридору, рассказали сегодня фармацевты. По их словам, исчезли из продажи лекарства для детей и детское питание, а запасы антибиотиков и анальгетиков на исходе.

Блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела и к дефициту продуктов. В магазинах Степанакерта уже не продаются основные продукты питания, молоко и яйца стали большой редкостью, а мясо местного производства могут себе позволить не все семьи, рассказали 11 января местные жители.

Из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе решено ввести талонную систему. Талоны жители смогут получить с 17 января, использовать их – с 20 января. По талонам будут распределять подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). В магазинах Степанакерта продукты удается купить не всегда, так что ввод талонной системы логичен, сочли опрошенные "Кавказским узлом" жители города.

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