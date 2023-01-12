Жители Степанакерта рассказали об охоте за продуктами в магазинах

12 января 2023, 05:13

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В магазинах Степанакерта не найти основных продуктов питания, молоко и яйца стали большой редкостью, а мясо местного производства могут себе позволить не все семьи, сообщили "Кавказскому узлу" местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана 12 декабря заблокировали Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Это привело к дефициту продовольствия. 8 января из-за нехватки продуктов власти непризнанной республики решили приостановить работу детсадов. К 11 января около 7 тысяч карабахских детей лишились возможности посещать детсады и начальные школы.

Из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе вводится талонная система. На первом этапе по талонам будут распределяться подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. Талоны жители смогут получить с 17 января, использовать их - с 20 января.

Магазины в Нагорном Карабахе получили продукты из государственного резервного фонда - в продажу поступили сахар, масло и макаронные изделия. Продукты доступны всем, но в отпускаются в ограниченном количестве, по одному килограмму на человека, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в региональном информационном штабе вечером 11 января.

Сотрудник инфоштаба отметил, что на фоне дефицита в магазинах возникают очереди. Власти рассчитывают, что талонная система поможет регулировать пропорциональное распределение продовольственных товаров среди жителей. Для контроля над ценами товаров создана комиссия регулирования, которая в ежедневном режиме мониторит все магазины и торговые пункты как в столице, так и в районах. Порядок купли-продажи разрабатывает созданный Оперативный штаб Нагорного Карабаха и Комитет по жилищным вопросам.

С 20 января по талонам будут отпускаться пять видов продукции: макароны, гречка, рис, сахар и масло, уточнил глава Комитета по жилищным вопросам Армен Мангасарян. По его словам, власти выпускают два вида ламинированных бумажных талонов: на масло, которое будет выдаваться по одному литру в месяц на человека независимо от возраста, и на остальные четыре вида продуктов - их будут выдавать порциями по 500 граммов с лимитом в один килограмм на человека в месяц.

Для введения талонной системы местные власти ведут учет фактически проживающих в общинах людей, внося данные жителей в специальную электронную базу. Для выдачи продуктов из резерва по талонам откроются специальные пункты: 20 таких точек планируется открыть в Степанакерте, по две - в районных центрах. Сельские жители смогут получать продукты по талонам в своих магазинах. Продукты по талонам будут выдаваться при предъявлении паспорта; система учитывает и иностранцев, застрявших из-за блокады в Нагорном Карабахе, отметил чиновник.

Из-за дефицита в магазинах возникают очереди, хотя основные продукты пока не найти на прилавках, подтвердили жители Нагорного Карабаха. «У продавщиц в магазинах появился давно забытый взгляд из моего детства и юности: они снисходительно и покровительственно смотрят на отчаявшихся мужчин и говорят им привычно-советское: "Сигарет нет. Не знаю, когда будут"», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Степанакерта Лусине Петросян.

По ее словам, в магазинах нет основных продуктов, но обещали, что на прилавках появятся рис, макароны, сахарный песок, гречка и растительное масло – для продажи по одному килограмму на человека. В продаже можно найти пельмени местного производства, которые также продают по килограмму в одни руки. «С запасами, что дома, наверное, будет достаточно. Есть люди, которые смеялись над нами, когда мы раскупали продукты, – вот они в ужасном положении, если ничего не купили, да и приезжим трудновато», - сказала женщина.

Основных продуктов в магазинах Степанакерта 11 января не было, подтвердила местная жительница Анна Акопян. Во многих магазинах, по ее словам, есть сметана, в некоторых продается мацун, но за молоком и творогом люди вынуждены охотиться - эти продукты привозят раз в день в разное время, они моментально раскупаются. Сыра и масла нигде не найти, добавила она.

«Люди говорят, что, например, макароны им попадались, но лично я их пока не встречала, хотя хожу по магазинам довольно активно. На полках остались продукты, которые и раньше не пользовались большим спросом: например, дорогое оливковое масло, фунчоза, экзотические соусы и приправы. В продаже есть маринады и соленья, но это хозяйки делают сами, закатывают в банки овощи в начале осени. Варенье тоже многие варят, поэтому заводские стоят в магазинах невостребованными, хотя и эта продукция постепенно разбирается покупателями», - сказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Большим дефицитом, по словам Акопян, стали яйца, за ними выстраиваются длинные очереди. Сама она на днях два часа простояла в очереди, чтобы купить десяток яиц. В городе появился молоковоз, но он приезжает всегда в разное время и продавцы не знают, куда и когда именно привезут молоко.

«А если вдруг повезет с ним встретиться, то с собой должна быть своя тара. Обыкновенный шопинг стал похож на охоту. Нужно быть постоянно на связи со знакомыми из разных районов города, чтобы они могли сообщить, где есть какие продукты. Можно специально поехать на другой конец города, но при этом не факт, что получится что-то купить - можно не успеть, все моментально разбирают», - заключила Анна.

На центральном рынке Степанакерта, где женщины пекут пирожки и женгялов хац - традиционные лепешки с зеленью, - изменился ассортимент. По словам жительницы Степанакерта Лианы Мовсесян, из-за отсутствия картошки женщины на рынке теперь готовят пирожки с нутом - этот продукт местного производства есть в магазинах и на рынке, как и куркут (пшеничная крупа). «Женгялов хац пока есть, правда вместо 17 видов зелени в нем сейчас семь», - сказала она.

В продаже есть курятина, поскольку в Карабахе действует своя птицефабрика. «Главное, чтобы был комбикорм для птицы - тогда фабрика сможет работать и в дальнейшем. Говядину, свинину тоже можно купить на рынке и в магазине, но далеко не все семьи могут позволить себе питаться мясом с увеличением его потребления на фоне отсутствия овощей. Овощи - картофель, лук - теперь попадают в рацион тех, у кого есть родственники в селах, в которых выращиваются эти культуры», - сказала Лиана корреспонденту «Кавказского узла».

Женщина добавила, что из магазинов постепенно исчезают конфеты и другие сладости - на полках можно встретить только подарочные коробки.

Жительница Степанакерта Нарине Карапетян выпускает в собственной пекарне хлеб, который развозится по разным магазинам в городе. Ее предприятие пока работает - муку пекарням выдает правительство, чтобы жители были обеспечены хлебом.

«Сегодня (11 января) получили 20 мешков муки, соль, дрожжи, этого на два дня хватит. У нас маленькая пекарня. Нам сказали, что проблем с мукой не должно быть», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Нарине.

Семья Карапетян живет в частном доме с небольшим огородом, ежегодно запасая из урожая домашние консервы. «В этом плане у нас есть пока что кушать, но я лично много семей знаю, которым очень сложно. К примеру, мои работницы в очень сложном положении: у одной муж лишился работы, он водитель, из-за блокады не может совершать рейсы Степанакерт-Ереван. У другой муж занимается ремонтом машин, но привезти запчасти из Армении стало невозможно, тоже сидит без работы. Мои работницы получают не так много, им очень сложно накормить семью: купить можно только мясо, но это дорогое удовольствие на каждый день», - добавила она.

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