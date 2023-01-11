Около 7 тысяч детей лишились возможности посещать детсады и начальные школы в Нагорном Карабахе

11 января 2023, 14:10

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41 детский сад, 56 дошкольных групп и 20 учебных заведений продленного дня закрыты из-за недостатка продуктов в учреждениях, возникшего после блокады Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана 12 декабря заблокировали Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Это привело к дефициту продовольствия. 8 января из-за нехватки продуктов власти непризнанной республики приняли решение приостановить работу детсадов. 9 января жительницы Степанакерта провели акцию протеста около офиса Красного Креста, призвав организацию не допустить гуманитарной катастрофы. На сегодня Лачинский коридор остается закрытым 31-е сутки.

6828 детей не могут посещать детские сады, подготовительные классы школ и школы продленного дня из-за блокады Нагорного Карабаха, сообщило правительство Нагорного Карабаха.

Учреждения закрыты в связи с тем, что из-за блокады в них возник недостаток продуктов питания, пояснили в правительстве.

"Эти дети лишились возможности получать соответствующий уход, питание и образование", - говорится в сообщении властей, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Согласно данным информцентра Нагорного Карабаха, из-за дефицита питания в условиях блокады закрылся 41 детский сад, 56 дошкольных групп, 20 учебных заведений продленного дня.

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