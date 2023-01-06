Жители Нагорного Карабаха отметили Рождество на фоне блокады Лачинского коридора

06 января 2023, 12:45

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Жители Степанакерта посетили сегодня праздничное богослужение по случаю Рождества. В связи с блокировкой Лачинского коридора жители Нагорного Карабаха не могут купить даже свечи, чтобы зажечь их в храме в праздник, отметил госминистр Артак Бегларян.

Как писал "Кавказский узел", 6 января Армянская Апостольская церковь отмечает праздник Богоявления, который объединяет в себе Рождество Христово и Крещение. 5 января праздничные богослужения в канун Богоявления прошли в храмах Армении и Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, сегодня остается заблокированным 26-е сутки. Блокировка дороги привела к дефициту продуктов в регионе и повлияла на работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Продукты жителям Нагорного Карабаха выделяются небольшими порциями из госрезерва, сообщили 5 января в оперштабе.

В храме Армянской Апостольской церкви в Степанакерте сегодня прошла литургия в связи с Рождеством Христовым и Богоявлением, а после нее - традиционная церемония освящения воды, сообщило News.am.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью богослужения, на которой видно, что на литургию пришли не менее сотни прихожан разного возраста, в том числе люди с детьми.

Запас товаров в местных магазинах почти закончился, свечей в продаже нет, сообщил советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян. "В канун Рождества невозможно найти в магазинах даже свечу, чтобы принести свет из церкви домой", - приводит сегодня его слова "Новости-Армения".

Напомним, азербайджанские активисты, заблокировавшие Лачинский коридор утром 12 декабря 2022 года, пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Так, с 19 декабря по 4 января сотрудники МККК пятью рейсами эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении 10 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

Представители азербайджанских НПО, перекрывшие трассу, требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. При этом уже к 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах было доставлено 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в МККК.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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