Лачинский коридор остается закрытым 26-е сутки

06 января 2023, 07:51

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Азербайджанские активисты сегодня продолжили акцию протеста на единственной автодороге из Нагорного Карабаха в Армению. Продукты жителям Нагорного Карабаха выделяются небольшими порциями из госрезерва, сообщили в оперштабе.

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха в Армению привела к дефициту продуктов в регионе и повлияла на работу междугородного транспорта и врачебных бригад. 5 января Лачинский коридор оставался заблокированным 25-е сутки.

Азербайджанские активисты, заблокировавшие трассу утром 12 декабря 2022 года, пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Так, с 19 декабря по 4 января сотрудники МККК пятью рейсами эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении 10 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

Акция протеста азербайджанских активистов на трассе из Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. – Прим. "Кавказского узла") продолжается 26-е сутки, сообщает сегодня со ссылкой на своего корреспондента азербайджанское агентство Report.

Активисты продолжали акцию всю ночь, инцидентов зафиксировано не было. Сегодня утром протестующие исполнили гимн Азербайджана, они демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках, в том числе "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Берегите природу!", пишет агентство.

По словам члена оперативного штаба Нагорного Карабаха Араика Лазаряна, нехватка медикаментов в Нагорном Карабахе частично восполняется за счет гуманитарной помощи, а продукты питания выделяются небольшими порциями из госрезерва, сообщило поздно вечером 5 января News.am.

Напомним, представители азербайджанских НПО требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Они перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

При этом уже к 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах было доставлено 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в МККК.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

С призывами к властям Азербайджана разблокировать дорогу выступали в декабре Госдепартамент США и Евросоюз, члены Совета безопасности ООН и правозащитная организация Human Rights Watch.

Азербайджан игнорирует заявления международных организаций и государств, заявил 4 января омбудсмен Нагорного Карабаха, потребовав от международного сообщества ввести санкции в отношении Азербайджана.

Заявления о блокаде Лачинского коридора не соответствуют действительности, так как машины российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста беспрепятственно проезжают там, указал 4 января МИД Азербайджана.

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