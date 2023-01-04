Баку отверг обвинение Еревана в блокаде Лачинского коридора

04 января 2023, 14:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Заявление МИД Армении о блокаде Лачинского коридора не соответствует действительности, так как машины российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста беспрепятственно проезжают там, указал сегодня МИД Азербайджана, упрекнув армянскую сторону в нарушении трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", 3 января МИД Армении заявил, что международные структуры должны направить миссию по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, где из-за блокады дороги усугубляется гуманитарный кризис, а России следует предпринять конкретные действия для снятия блокады.

Блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продуктов в регионе и остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 24-е сутки. При этом азербайджанские активисты, заблокировавшие трассу, пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Так, с 19 декабря по 4 января сотрудники МККК пятью рейсами эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении десять пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

МИД Азербайджана сегодня прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Армении, указав, что утверждения армянской стороны относительно протестов на Лачинской дороге «совершенно беспочвенны и направлены на введение международных партнеров в заблуждение».

Еще с ноября 2021 года правительству Азербайджана от общественных организаций поступали призывы «предотвратить незаконную экономическую деятельность на территориях Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент», говорится в обнародованном заявлении МИД, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

3 декабря 2022 года Лачинский коридор также был заблокирован азербайджанской стороной, но в тот же день правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан пояснил, что представители властей и ЗАО AzerGold провели там встречу с командованием российских миротворцев в связи с эксплуатацией полезных ископаемых на этой территорией. 7 декабря Минэкологии Азербайджана после второй встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

С 3 по 10 декабря 2022 года предпринимались попытки решить вопрос путем переговоров, отметил МИД Азербайджана. «Несмотря на все эти усилия, армянская сторона игнорировала обращения, препятствовала доступу на территорию представителей соответствующих учреждений Азербайджана и пыталась продолжать незаконную деятельность. Все эти действия вызвали законный протест азербайджанской общественности, и сейчас проводится мирная демонстрация с требованием не допустить злоупотребления Лачинской дорогой, которая предназначена только для гуманитарных целей", - отмечается в комментарии МИД.

Ведомство также сочло необоснованными утверждения МИД Армении о том, что протесты на Лачинской дороге привели к ее закрытию. "Неоспоримым фактом является то, что ежедневно по дороге беспрепятственно проезжают автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента, медицинские автомобили. Кроме того, и правительство Азербайджана, и представители гражданского общества заявили о готовности оперативно решать все гуманитарные нужды, с которыми могут столкнуться армянские жители", - заявил МИД.

Ведомство со своей стороны обвинило Армению в том, что она в нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года использует Лачинскую дорогу для вывоза "незаконно добываемой руды", "продолжения военных поставок армянским вооруженным силам, которые еще не полностью выведены с территории Азербайджана", а также переброски и установки мин и способствует "незаконному въезду граждан третьих стран для осуществления противоправной деятельности".

Также МИД Азербайджана призвал Армению соблюдать обязательства, вытекающие из международного права и трехстороннего заявления.

Напомним, с утра 12 декабря 2022 года представители азербайджанских НПО требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Они перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

При этом уже к 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах было доставлено 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в МККК.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.