МИД Армении потребовал от России усилий для деблокады Лачинского коридора

03 января 2023, 20:51

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Международные структуры должны направить миссию по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, где из-за блокады дороги усугубляется гуманитарный кризис, а России следует предпринять конкретные действия для снятия блокады, заявило сегодня ведомство.

Как писал "Кавказский узел", критика российского миротворческого контингента, который делает все возможное для стабилизации ситуации в Лачинском коридоре, неприемлема, заявила 29 декабря 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна направить международных миротворцев в зону карабахского конфликта или предоставить мандат ООН российским миротворцам. Для возможного привлечения международных сил необходимо согласие обеих конфликтующих сторон, подчеркнул в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Азербайджан считает вопрос о правах и безопасности армян Карабаха своим внутренним делом и никогда не согласится на размещение многонациональных миротворческих сил или предоставление российским миротворцам мандата ООН, сообщили "Кавказскому узлу" азербайджанские аналитики

22 декабря 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств. Он заявил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе, заблокированном Азербайджаном, остается крайне напряженной. Российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в строгом соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, ответил ему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 27 декабря 2022 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным Пашинян вновь напомнил, что Лачинский коридор является зоной ответственности российских миротворцев. Блокада Лачинского коридора продолжается 23-е сутки.

Мид Армении опубликовал сегодня заявление в связи с продолжением блокады трассы, связывающей Армению и Нагорный Карабах.

В заявлении, которое адресовано "международным партнерам", ведомство отметило, что Азербайджан уже более трех недель держит Нагорный Карабах в блокаде, грубо нарушая режим Лачинского коридора, закрепленный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года." Уже 23-й день, как на глазах у всего мира Азербайджан вынуждает население Нагорного Карабаха к насильственной депортации", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

"Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днем. Все более значимой становится нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. Становится ощутимым недостаточное питание", - подчеркивается в заявлении.

Блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продуктов в регионе и остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Власти Карабаха решили ограничить работу общепита из-за нехватки продовольствия и необходимости экономить электроэнергию. Глава Аскеранского района сообщил сегодня, что в магазинах закончились продукты первой необходимости. Госминистр Нагорного Карабаха поручил распределить по магазинам запасы из госрезерва.

Утверждения Азербайджана о том, что "Лачинский коридор на самом деле открыт, совершенно беспочвенны", говорится в документе. МИД предложил направить в регион международную миссию по оценке фактов. "Считаем необходимым направление в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации на месте, а также обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах для соответствующих структур ООН", - указано в заявлении.

Ведомство также подчеркнуло, что "Азербайджан обязан немедленно открыть Лачинский коридор в соответствии с принципами, закрепленными пунктом 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Поскольку положения Трехстороннего заявления были нарушены в результате незаконных действий Азербайджана, мы также ожидаем осуществления Россией конкретных усилий, направленных на устранение этого грубейшего нарушения без каких-либо предварительных условий", - говорится в тексте.

Напомним, с утра 12 декабря 2022 года представители азербайджанских НПО требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Они перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Уже к 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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