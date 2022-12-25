Гуманитарный груз из Армении доставлен в Нагорный Карабах

25 декабря 2022, 16:38

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Из Армении в Нагорный Карабах доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря четырехмесячный ребенок, нуждающийся в срочной медпомощи, был перевезен из Степанакерта в Ереван с помощью Международного комитета Красного Креста. Поскольку в Нагорном Карабахе наблюдается дефицит лекарств, достигнута договоренность о том, что машины МККК вернутся в Нагорный Карабах с лекарствами, сообщили в комитете.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане.

Армения направила в Нагорный Карабах 10 тонн гуманитарного груза, грузовик Международного комитета Красного Креста доставил их через Лачинский коридор. В частности, в Нагорный Карабах доставлены лекарства и детское питание, сообщила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

Также, по ее словам, из Нагорного Карабаха в Армению по медицинским показаниям и договоренности вывезены четыре иностранных гражданина, страдающих хроническими заболеваниями, сообщает сегодня "Новости-Армения".

Напомним, 20 декабря ЕСПЧ в ответ на обращение правительства Армении обязал власти Азербайджана пропускать через Лачинский коридор тяжелобольных людей и оставшихся без крова. Решение ЕСПЧ коснулось лишь гуманитарных вопросов и не накладывает на Азербайджан больше обязательств, чем те, которые уже выполняются или о готовности исполнять которые Баку заявлял ранее, указали азербайджанские правозащитники.

Азербайджанские активисты требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН отметил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

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