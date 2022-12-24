Больной ребенок перевезен из Степанакерта в Ереван по Лачинскому коридору

24 декабря 2022, 13:51

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Четырехмесячный ребенок, нуждающийся в срочной медпомощи, перевезен из Степанакерта в Ереван с помощью Международного комитета Красного Креста. Активисты в Нагорном Карабахе анонсировали новую акцию с требованием разблокировать Лачинский коридор, который остается закрытым 13-е сутки.

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. 19 декабря мужчина, нуждающийся в срочной операции на сердце, был перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста, но к 23 декабря еще 12 пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, оставались в крайне тяжелом состоянии и не могли получить помощь ереванских специалистов.

Около 09.30 мск 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. На 12-е сутки блокады ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали 23 декабря горожане.

Сегодня четырехмесячного ребенка, нуждающегося в срочной медпомощи, Международный комитет Красного Креста вывез по Лачинскому коридору в Армению, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" ответственная по связям с общественностью МККК в Нагорном Карабаха Этери Мусаелян.

"Мы сделали это в качестве нейтрального посредника, в качестве нейтральной гуманитарной организации, и готовы продолжать содействовать в таких операциях в будущем, если это будет необходимо", - сказала она.

Жизнь ребенка была в опасности, и "ему требовалась срочная транспортировка", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава Нагорного Карабаха. "Мы надеемся, что машина скорой помощи успеет довезти ребенка в Армению. С ребенком поехали родители и соответствующий медицинский персонал", - добавил он, отметив, что в реанимации остаются 10 детей, состояние которых оценивается как стабильно тяжелое.

Ребенок доставлен в Армению, и, поскольку в Нагорном Карабахе наблюдается дефицит лекарств, достигнута договоренность о том, что четыре машины, прибывшие в Армению, вернутся в Нагорный Карабах с лекарствами, сообщило в 11.37 мск со ссылкой на уководителя коммуникационных программ МККК в Армении Зару Аматуни NEWS.am.

Сегодня жители Степанакерта вновь планируют собраться на городской площади на акцию протеста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель Тигран Петросян, один из инициаторов акции, которая прошла 23 декабря.

23 декабря группа из более 20 активистов маршем дошла из Степанакерта до поста российских миротворцев, потребовав от них разблокировать дорогу в Нагорный Карабах.

"Вчера мы, участвовавшие в шествии граждане Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") потребовали до 24 декабря восстановить нормальное движение на дороге... Сегодня после митинга, если дорога не будет открыта, мы повторно организуем шествие к блокпосту российского миротворческого контингента в направлении Шуши", - сказал Петросян.

Житель Степанакерта Артем Саргсян выразил поддержку протестующим, пояснив, что его дочь застряла в Горисе вместе с другими детьми. "Я требую, чтобы дорога была открыта навсегда, чтобы мы могли ехать, не боясь за жизнь своих семей", - озвучил свою позицию корреспонденту "Кавказского узла" Саргсян.

Некоторые небольшие пекарни в городе из-за отсутствия муки прекратили работать, сказал мужчина. "Скоро кончится другое продовольствие, и тогда, может, люди поймут, что надо бороться за свои права, а не отмалчиваться и ждать", - пояснил он.

Жительница Степанакерта Лена Акопян сообщила сегодня, что она "в растерянности, не знает что делать". "Я купила немного продуктов, на неделю. К Новому году не готовлюсь, так как надеюсь, что дорога откроется. Но то, как люди опустошают прилавки, такое впечатление, что люди готовится жить в блокаде всю жизнь. Закупают все, что попадется. Вместо того остановиться и подумать, а почему мы дошли до этого, и что можно сделать", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 20 декабря ЕСПЧ в ответ на обращение правительства Армении обязал власти Азербайджана пропускать через Лачинский коридор тяжелобольных людей и оставшихся без крова. Решение ЕСПЧ коснулось лишь гуманитарных вопросов и не накладывает на Азербайджан больше обязательств, чем те, которые уже выполняются или о готовности исполнять которые Баку заявлял ранее, указали азербайджанские правозащитники.

Азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН отметил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

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