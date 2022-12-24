Жители Степанакерта опасаются продления блокады

24 декабря 2022, 05:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Блокада Бердзорского (Лачинского) коридора может затянуться до Нового года, опасаются жители Нагорного Карабаха. Министерство образования непризнанной республики также предполагает такую ситуацию, в связи с чем разрабатывается программа дистанционного обучения для тех детей, которые не могут вернуться из Армении.

Как писал "Кавказский узел", около 9.30 мск 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Сегодня Лачинский коридор остается закрытым 12-е сутки.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. 19 декабря мужчина, нуждающийся в срочной операции на сердце, был перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста, но еще пять пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии и не могут получить помощь ереванских специалистов. Также на территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. 21 декабря жители Степанакерта рассказали "Кавказскому узлу", что купить обычные анальгетики в аптеках стало проблематично, а в магазинах заканчиваются запасы овощей и фруктов из-за отсутствия поставок.

В детском медобъединения «Аревик» в Степанакерт 23 декабря корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что находящиеся там дети получают все необходимое лечение. Однако, по словам сотрудника клиники, некоторым детям нужно более глубоко обследование в Армении, но из-за блокады Бердзорского (Лачинского) коридора это невозможно.

Что касается четырехмесячного пациента, чье здоровье особенно тревожит врачей, то он остается в стабильно тяжелом состоянии.

По словам сотрудника министерства здравоохранения Нагорного Карабаха, "местные врачи консультируются с соответствующими армянскими специалистами онлайн и делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние пациентов, проводя соответствующее лечение в соответствии с графиком».

Сотрудник ведомства сказал корреспонденту "Кавказского узла", что «в медобъединении «Аревик» 11 детей находятся в отделениях реанимации и для новорожденных». Кроме того, в отделении реанимации Республиканского медицинского центра находится семь пациентов, четыре из которых в крайне тяжелом состоянии. «Врачи делают все возможное для стабилизации состояния больных. Состояние 11 взрослых и 4-месячного ребенка оценивается как тяжелое, они все находятся в реанимации», - сказала сотрудник Минздрава.

Сотрудник пресс-службы Минобразования Нагорного Карабаха рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что «по поручению исполняющего обязанности министра Асмика Минасяна ведомство начала разработку программы обучения детей, которые остались в Армении из-за блокировки дороги».

«Если блокада затянется, то необходимо решить вопрос продолжения обучения более 270 детей, которые остались в Армении. Зимние каникулы начинаются с конца декабря и завершатся в середине января, До этого времени вопрос обучения детей должен быть решен», - сказал он.

Жители Степанакерта опасаются, что блокада затянется.

Карина Айвазян рассказала, что ей удалось купить на рынке местную фасоль и тыкву. «С одной стороны понятно, что люди настраиваются на долгую блокаду. Но с другой стороны надо подумать, чтобы не было такой неорганизованности. Ведь в магазинах нет дефицита, однако люди скупают все, что им попадется и большими партиями. Понятно, что Новый год. Но такое впечатление, что люди смирились и готовятся к долгой блокаде», - заметила женщина.

Она заявила, что «пока народ молчит, не встает на защиту своих прав, то блокада затянется».

«Так долго продолжаться не может. Мы, народ, должны что-то сделать. Не понимаю, почему власти не собирают народ и не предпринимают ответных шагов», - возмутился Давид Саркисян.

Он рассказал, что собирался на каникулы повезти детей в Ереван, чтобы показать новогодний город и посетить новогодние ярмарки. «Но теперь я даже не уверен, что мы сможем нормально отпраздновать Новый год, так как из-за этой блокады даже нет настроения», - заметил мужчина.

Напомним, азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН отметил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.