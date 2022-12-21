Жители Степанакерта сообщили о нехватке лекарств и продуктов

21 декабря 2022, 15:02

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Купить обычные анальгетики в аптеках Степанакерта стало проблематично, а запасы овощей и фруктов в магазинах подходят к концу из-за отсутствия поставок, рассказали сегодня горожане. Нагорный Карабах оказался на пороге гуманитарного кризиса, сообщило правительство.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Лачинский коридор остается закрытым 10-е сутки, сообщили сегодня карабахские власти.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в Ереван. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. 18 декабря жители Степанакерта рассказали "Кавказскому узлу", что столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах.

Блокада коридора грозит острым дефицитом продуктов, лекарств и топлива, заявил сегодня Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха. "Полная транспортная блокада грозит острым дефицитом продуктов питания, лекарственных средств и топлива… Вследствие азербайджанских действий уже 10 дней, как Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") находится в полной блокаде, а 120-тысячное население Арцаха, из которого 30 тысяч – дети, оказалось в состоянии гуманитарного кризиса", - говорится в публикации штаба в Facebook*, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По-прежнему 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, не имеют возможности вернуться домой из Армении, отмечается в сообщении.

В Степанакерте наблюдается дефицит лекарств первой необходимости, а также овощей и фруктов, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. Так, Нуне Арутюнян сообщила, что столкнулась с отсутствием в аптеках "элементарных лекарств" – болеутоляющих, жаропонижающих и препаратов от давления.

"Я обегала несколько аптек. Владельцы сказали, что люди начали большими партиями закупать все эти лекарства на 5-6-й день блокады. Некоторые для своих нужд, к примеру от давления, а некоторые просто закупали, чтобы запастись", - рассказала женщина.

Она добавила, что в итоге «в одной аптеке Степанакерта нашла все необходимое». "В этой аптеке сотрудница рассказала, что владельцы несколько аптек договорились не продавать товар оптом, чтобы у многих была возможность приобрести лекарства в случае необходимости", - сказала Арутюнян.

В овощном магазине на улице Баграмяна еще вчера, 20 декабря, закончились все фрукты, а овощи закончились несколько дней назад, сообщил владелец магазина Армен Саркисян.

"Мы продаем только остатки. У нас свободный рынок, поэтому никто не может заставить сельских жителей привозить товар массово на продажу в город. Завтра [22 декабря] я начну звонить в села в поисках желающего предоставить хоть что-то на продажу", - сказал предприниматель.

Напомним, азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН отметил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

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