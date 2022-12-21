Human Rights Watch потребовала от Баку освободить дорогу в Нагорный Карабах

21 декабря 2022, 11:31

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Власти Азербайджана должны убедить активистов покинуть дорогу из Армении в Степанакерт, поскольку блокировка трассы нарушает права жителей Нагорного Карабаха, заявила сегодня правозащитная организация. Лачинский коридор остается закрытым десятые сутки, сообщили карабахские власти.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 20 декабря блокада Лачинского коридора продолжалась девятые сутки.

С 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН отметил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

Блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха нарушает доступ десятков тысяч этнических армян к товарам первой необходимости и услугам, заявила сегодня на своем сайте правозащитная организация Human Rights Watch.

"Длительное блокирование единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с внешним миром, может привести к тяжелым гуманитарным последствиям. Независимо от того, кто блокирует дорогу, власти Азербайджана и российские миротворческие силы, развернутые там, должны обеспечить людям свободу передвижения и доступ к товарам первой необходимости и услугам. Чем дольше продолжаются перебои с поставками основных товаров и услуг, тем выше риск для гражданского населения", - приводятся в публикации слова директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсона.

Азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

Хотя Азербайджан и отрицает, что несет ответственность за блокировку дороги, те, кто контролирует дорогу и прилегающую к ней территорию, то есть власти Азербайджана и российские миротворческие силы, должны обеспечить проезд машин с гуманитарными грузами и не препятствовать свободе передвижения, заявила Human Rights Watch.

"Независимо от того, есть ли у протестующих опасения по поводу окружающей среды или другие претензии, Азербайджан должен содействовать осуществлению их права на мирный протест таким образом, чтобы дорога оставалась открытой", - подчеркивается в заявлении.

Блокада Лачинского коридора продолжается уже 10-е сутки, из-за нее в Нагорном Карабахе 350 больных не могут получить медицинскую помощь в Армении, сообщил сегодня информационный штаб правительства Нагорного Карабаха.

"В реанимационных отделениях медицинских учреждений Арцаха находится более двух десятков пациентов, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. 13 из них – дети, нуждающиеся в неотложном переводе в медицинские учреждения Армении. 350 больных не могут получить медицинскую помощь в Армении. В Арцахе [Нагорном Карабахе] временно приостановлены все плановые операции. Каждый день более 400 тонн продуктов питания и лекарственных средств невозможно доставить из Армении в Арцах", - цитирует сегодня сообщение штаба "Новости-Армения".

Напомним, блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в Ереван. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. 18 декабря жители Степанакерта рассказали "Кавказскому узлу", что столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах.

19 декабря мужчина, нуждающийся в срочной операции на сердце, был перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста. Еще пять пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии и не могут получить помощь ереванских специалистов в связи с блокировкой дороги из Нагорного Карабаха, рассказали в тот день врачи.

Специалисты из Армении проводят дистанционные консультации врачей в Степанакерте из-за невозможности перевезти тяжелобольных пациентов в Ереван, сообщил 14 декабря Минздрав Нагорного Карабаха.

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