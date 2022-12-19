Пациент степанакертского медцентра перевезен в Ереван

19 декабря 2022, 14:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мужчина, нуждающийся в срочной операции, перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщил директор медцентра. Еще пять пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии и не могут получить помощь ереванских специалистов в связи с блокировкой дороги из Нагорного Карабаха, рассказали врачи.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Сегодня дорога остается закрытой уже восьмые сутки.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. 18 декабря жители Степанакерта рассказали "Кавказскому узлу", что столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах.

Один из пациентов республиканской больницы Степанакерта в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста доставлен в Ереван, сообщил директор больницы Мгер Мусаелян.

По его словам, пациенту 1960 года рождения необходима срочная операция на сердце, и его перевезли на машине скорой помощи в сопровождении представителей МККК и российских миротворцев, пишет сегодня News.am.

Сейчас в реанимационном отделении Республиканского медцентра находятся 11 пациентов, из них четверо в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в реанимации медцентра «Аревик» находятся 10 детей, один из них, четырехмесячный младенец, в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают детям медицинскую помощь, консультируясь онлайн со специалистами из Армении.

Специалисты из Армении проводят дистанционные консультации врачей в Степанакерте из-за невозможности перевезти тяжелобольных пациентов в Ереван, сообщил 14 декабря Минздрав Нагорного Карабаха.

Диагноз ребенку поставили 17 декабря, и крайне тяжелое состояние угрожает его жизни, рассказал директор "Аревик" Карен Мелкумян. "В прошлом дети с таким диагнозом перевозились в Ереван, где и получали лечение. В связи со сложившейся ситуацией мы вынуждены организовать лечение в Степанакерте, однако сейчас есть необходимость в помощи узкого специалиста", - приводит его слова издание.

Сообщение о том, что машина скорой помощи и автомобили МККК проехали по Лачинскому коридору, опубликовано сегодня в азербайджанском телеграм-канале Caspian Live, где освещаются в том числе события на месте акции протеста в Лачинском коридоре.

На кадрах 29-секундного видео показано, как протестующие пропускают автомобиль военной автоинспекции России, машину скорой помощи и два автомобиля с эмблемами МККК.

Напомним, азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы.

Провластные азербайджанские издания заявили 15 декабря, что несколько машин российских миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

Ранее, 7 декабря, Минэкологии Азербайджана после второй встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.