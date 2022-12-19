Мужчина, нуждающийся в срочной операции, перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста. Скриншот видео https://t.me/caspianlive/4883

19 декабря 2022, 14:40

Пациент степанакертского медцентра перевезен в Ереван

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мужчина, нуждающийся в срочной операции, перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщил директор медцентра. Еще пять пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии и не могут получить помощь ереванских специалистов в связи с блокировкой дороги из Нагорного Карабаха, рассказали врачи.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Сегодня дорога остается закрытой уже восьмые сутки.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. 18 декабря жители Степанакерта рассказали "Кавказскому узлу", что столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах.

Один из пациентов республиканской больницы Степанакерта в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста доставлен в Ереван, сообщил директор больницы Мгер Мусаелян.

По его словам, пациенту 1960 года рождения необходима срочная операция на сердце, и его перевезли на машине скорой помощи в сопровождении представителей МККК и российских миротворцев, пишет сегодня News.am.

Сейчас в реанимационном отделении Республиканского медцентра находятся 11 пациентов, из них четверо в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в реанимации медцентра «Аревик» находятся 10 детей, один из них, четырехмесячный младенец, в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают детям медицинскую помощь, консультируясь онлайн со специалистами из Армении.

Специалисты из Армении проводят дистанционные консультации врачей в Степанакерте из-за невозможности перевезти тяжелобольных пациентов в Ереван, сообщил 14 декабря Минздрав Нагорного Карабаха.

Диагноз ребенку поставили 17 декабря, и крайне тяжелое состояние угрожает его жизни, рассказал директор "Аревик" Карен Мелкумян. "В прошлом дети с таким диагнозом перевозились в Ереван, где и получали лечение. В связи со сложившейся ситуацией мы вынуждены организовать лечение в Степанакерте, однако сейчас есть необходимость в помощи узкого специалиста", - приводит его слова издание.

Сообщение о том, что машина скорой помощи и автомобили МККК проехали по Лачинскому коридору, опубликовано сегодня в азербайджанском телеграм-канале Caspian Live, где освещаются в том числе события на месте акции протеста в Лачинском коридоре.

На кадрах 29-секундного видео показано, как протестующие пропускают автомобиль военной автоинспекции России, машину скорой помощи и два автомобиля с эмблемами МККК.

Напомним, азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы.

Провластные азербайджанские издания заявили 15 декабря, что несколько машин российских миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

Ранее, 7 декабря, Минэкологии Азербайджана после второй встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Молодежь провела в Степанакерте акцию против блокировки Лачинского коридора", Застрявшие в Армении карабахцы поделились опасениями за родственников", "Врачи в Ереване выразили солидарность с жителями Нагорного Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

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