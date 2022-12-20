Азербайджанцы продолжили блокаду Лачинского коридора

20 декабря 2022, 13:19

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Девятый день продолжается блокада Лачинского коридора. В условиях изоляции врачи медцентра "Аревик", где в реанимации находятся 13 детей, оказывают помощь больным, консультируясь со специалистами из Армении в онлайн-режиме, сообщили в Министерстве здравоохранения Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис. 15 и 17 декабря армянские врачи также вышли к представительству ООН и потребовали обеспечить право жителей Нагорного Карабаха на медицинскую помощь. 19 декабря стало известно, что из Степанакерта в Ереван был перевезен мужчина, нуждающийся в срочной операции, однако еще пять пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Врачи в Нагорном Карабахе оказывают необходимую медицинскую помощь, консультируясь в режиме онлайн со специалистами из Армении. В "Республиканском медицинском центре" в реанимации находятся девять пациентов, двое из них в крайне тяжелом состоянии, заявили в Министерстве здравоохранения Нагорного Карабаха.

"Министерство здравоохранения Арцаха (Нагорного Карабаха) принимает все возможные меры для надлежащего преодоления ситуации, созданной из-за блокады. В связи с блокировкой Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, в медицинских учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Арцах, по-прежнему приостановлены плановые операции", - цитирует заявление Минздрава информагентство "Новости-Армения".

Лачинский коридор находится под контролем миротворческих сил России, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на внеочередном заседании парламента.

"Очевидно, какая страна несет обязательства и что происходит. Мы работаем с Россией по этому вопросу, чтобы коридор был открыт как можно раньше. Призываю оппозицию такж работать в этом направлении, чтобы Россия выполняла свои обязательства и обеспечила в Лачинском коридоре бесперебойное и безопасное движение", - сказал Григорян.

Он отметил, что Армения продолжает работать со всеми партнерами, чтобы как можно скорее деблокировать Лачинский коридор и избежать гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Азербайджанская сторона сообщает, что с 19 декабря наблюдаются изменения в размещении российских миротворцев на заблокированной дороге, однако протестующие не намерены продвигаться вперед. Основная цель акции, которая длится уже девятый день, - не противостояние миротворцам, а создание условий для проведения мониторинга на месторождениях, пишет Report.

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