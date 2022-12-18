Молодежные активисты провели в Степанакерте акцию против блокировки Лачинского коридора

18 декабря 2022, 13:00

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Сотни молодых людей в Степанакерте приняли участие в акции протеста с требованием разблокировать единственную дорогу из Нагорного Карабаха в Армению.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 17 декабря дорога по-прежнему была закрыта.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой.

В Степанакерте по инициативе студенческих советов вузов и молодежных организаций Нагорного Карабаха 17 декабря прошла акция «Дорога жизни» с требованием открыть Лачинский (Бердзорский) коридор, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Причиной такой инициативы послужила блокада, в которой Арцах находится шестой день. Мы призвали молодежь собраться вечером 17 декабря у памятника-символа «Мы – наши горы» в Степанакерте, чтобы констатировать, что мы имеем право на безопасную жизнь, свободное передвижение, и право жить на своей родной земле", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из инициаторов акции, общественный деятель Тигран Петросян, пояснив, что анонс акции был опубликован в социальной сети.

Участики акции, собравшей почти тысячу молодых людей, с помощью фонариков в телефонах образовали словосочетание «Road of life» ("Дорога жизни"), пояснил председатель студенческого совета местного государственного вуза Ара Саркисян.

"Посредством флешмоба мы стремимся привлечь внимание всего мира к тому, как Азербайджан грубо нарушает договоренности от 9 ноября 2020 года. Также мы выражаем свое требование открыть единственную дорогу, связывающую Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") с внешним миром – Дорогу жизни", - сказал Саркисян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что «блокада со стороны Азербайджана поставила арцахских армян перед угрозой гуманитарного кризиса». "Международное сообщество обязано должным образом наказать Азербайджан и признать в нем агрессора", - сказал Саркисян.

"Цель азербайджанской стороны - запугать нас, добиться уступок и лишить нас нашей Родины, страны. Наша цель и задачи – не допустить всего этого", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" председатель молодежной партии «Объединенный гражданский альянс» Арам Арутюнян.

Точное число участников акции ее организаторы не назвали. В акции приняли участие "сотни молодых людей", пишет сегодня "Новости-Армения".

Напомним, 14 декабря власти Азербайджана заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания заявили 15 декабря, что несколько машин российских миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом трех независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения, сообщило "Мейдан ТВ".

Ранее, 7 декабря, Минэкологии Азербайджана после второй встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

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