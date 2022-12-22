Решение ЕСПЧ по Лачинскому коридору стало необременительным для Азербайджана

22 декабря 2022, 15:57

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Решение ЕСПЧ по поводу блокады Лачинского коридора коснулось лишь гуманитарных вопросов, и не накладывает на Азербайджан больше обязательств чем те, которые уже выполняются или о готовности исполнять которые Баку заявлял ранее, подчеркнули опрошенные "Кавказскими узлом" азербайджанские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Армения в соответствии с регламентом Международного суда ООН в письменном виде обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана и обязав Баку разблокировать Лачинский коридор. Европейский суд по правам человека в ответ на обращение правительства Армении 20 декабря обязал Азербайджан пропускать через Лачинский коридор тяжелобольных людей и оставшихся без крова.

12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Также на территории Армении осталось более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. В Нагорном Карабахе есть дефицит ряда товаров первой необходимости, в том числе и продовольствия, заявил 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава группы по мониторингу решений ЕСПЧ, юрист Халид Агалиев, отметил, что постановление ЕСПЧ оно ожидаемо не коснулось политических аспектов конфликта между Арменией и Азербайджаном, а сфокусировано на гуманитарных вопросах.

"Суть обращения Армении в ЕСПЧ заключалось в истребовании от Азербайджана "разблокирования Лачинского коридора". Однако ЕСПЧ оглашает свое решение с учетом известных ему обстоятельств. В представленной суду информации заявитель утверждал, что Азербайджан заблокировал коридор. Азербайджан отверг это, заявив, что коридор находится под контролем миротворцев России, а не Азербайджана. В свете этой информации, смысл решения Страсбургского суда в том, что в пределах своей компетенции и возможностей Азербайджан должен создать возможность для пользования коридором тяжелобольных людей и других нуждающихся групп. В этом плане решение суда не создает для Азербайджана каких-либо проблем для его исполнения", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина, нуждающийся в срочной операции, 19 декабря перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщил директор медцентра. Еще пять пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии и не могут получить помощь ереванских специалистов в связи с блокировкой дороги из Нагорного Карабаха, рассказали врачи.

По его словам, проводящие на дороге акцию протеста активисты и власти Азербайджана не препятствуют проезду машин скорой помощи.

"В сопровождении Красного Креста по Лачинской дороге в Армению выехали несколько машин скорой помощи.Участники акции не раз заявляли, что готовы не препятствовать проезду транспортных средств в гуманитарных целях. В частности, неоднократно было заявлено о готовности содействовать возвращению детей (которые выезжали в Армению на конкурс детского "Евровидения". - Прим. "Кавказского узла"). Кроме того, МИД Азербайджана заявлял о готовности Баку удовлетворять гуманитарные потребности армянского населения региона", - отметил Агалиев.

Ранее официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что цель акции не в перекрытии дороги, "гражданский транспорт может свободно двигаться в обоих направлениях"."Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности армян, проживающих на наших территориях", - резюмировал представитель МИД Азербайджана.

По его словам, в подобных ситуациях, когда в решениях ЕСПЧ речь идет об обеспечительных мерах, Страсбургский суд может возвращаться к вопросу, если заявитель вновь обратится к ним.К примеру, если Армения вновь обратится к ЕСПЧ сочтя, что Азербайджан не исполняет решение, то Евросуд направит в Баку новый запрос.

"Азербайджан со своей стороны аргументированно объяснит свою позицию. Однако для Азербайджана данное решение не представляет какой-либо проблемы, Баку будет исполнять его и претензий со стороны Евросуда к Азербайджану не будет", - отметил Агалиев.

На его взгляд, армянская сторона не сможет требовать от Азербайджана снятия ограничений на проезд транспорта больше, чем указано в решении ЕСПЧ.

"Смысл протестной акции в том, чтобы в Карабахе не разрабатывались бы в нарушение законов Азербайджана рудники, не наносился ущерб окружающей среде, в регионе не доставлялись грузы военного характера, мины. Мы ни в коей мере не препятствуем проезду гуманитарного транспорта. Через дорогу уже несколько раз проезжали машины "скорой помощи", - в свою очередь пояснила корреспонденту "Кавказского узла" директор Гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном Диляра Эфендиева.

Глава Бакинского клуба прав человека, адвокат Расул Джафаров также указал на доступность Лачинского коридора в гуманитарных целях."Больных уже перевозят в сопровождении Красного Креста. Что касается представителей других нуждающихся групп, то с этим тоже проблем нет. Азербайджанские активисты уже заявляли, что не будут препятствовать перевозкам в гуманитарных целях», - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается оставшихся на дорогах, то, по данным правозащитника, таковых на азербайджанской территории нет.

"Когда началась акция, российские миротворцы перекрыли дорогу с обеих сторон. Следовавшие из Ханкенди машины сразу же развернулись и поехали обратно. А на другом конце миротворцы закрыли дорогу на армяно-азербайджанской границе и автомобили, направляющиеся в Карабах, остались на территории Армении. Но если есть оставшиеся на дорогах, то проезд этих людей, конечно, может быть обеспечен", - отметил Джафаров.

По его словам, Азербайджан принципиально не возражает против проезда гуманитарного транспорта, технические же детали исполнения вопросов, вытекающих из решения ЕСПЧ могут прорабатываться через российских миротворцев. Он предположил, что контролировать использование дороги транспортом гуманитарного характера могут силовые структуры. В связи с протестной акцией для обеспечения безопасности на месте находятся представители азербайджанской полиции, которые могут обеспечивать контроль также за использованием дороги в гуманитарных целях, указал Джафаров

В целом, по словам Джафарова, у Азербайджана никогда не было проблем с исполнением обеспечительных мер, накладываемых ЕСПЧ."Как правило, это в основном касалось оказания медицинской помощи заключенным. Эти меры с определенными задержками во времени исполнялись", - отметил Джафаров.

В целом же, по его словам, механизм контроля за исполнением решений ЕСПЧ сложен. "Если решение не исполняется, то вопрос рассматривается Комитетом министров Совета Европы. Он сначала рекомендует правительству исполнить решение. Далее через 3-6 месяцев начинает выносить резолюции. Это может тянуться годами", - отметил он.

За всю историю существования ЕСПЧ самая серьезная процедура о нарушениях была начата именно против Азербайджана. И произошло это из-за дела лидера партии ReAl Ильгара Мамедова, заявил в марте Халид Агалиев. "ЕСПЧ потребовал немедленного освобождения Ильгара Мамедова из тюрьмы. Но Азербайджанское правительство не стало этого делать. После того, как была запущена процедура о нарушениях, Ильгар Мамедов вышел на свободу, и тогда процедуру закрыли. Кроме этого случая, подобная процедура никогда не запускалась", - приводятся слова Агалиева в материале "Кавказского узла" "Правовой коллапс: как власти Азербайджана не исполняют решения ЕСПЧ", подготовленном на основе публикации meydan.tv.

Лишь однажды Комитет министров Совета Европы запустил процедуру рассмотрения вопроса о не исполнении Азербайджаном своих обязательств перед советом Европы – в случае с делом оппозиционного политика Ильгара Мамедова, напомнил Джафаров. "Но к этому решению Комитет министров шел почти три года и в связи с условным освобождением Мамедова обсуждение данного вопроса было отложено. Правда, в конечном итоге Мамедов был оправдан по всем пунктам обвинения», - отметил Джафаров.

В ответ на решение ЕСПЧ по поводу блокировки Лачинского коридора Азербайджан может предпринять лишь формальные действия, механизмов их контроля не так много, заявила ранее "Кавказскому узлу" юрист Сирануш Саакян. ЕСПЧ вряд ли будет предметно рассматривать вопрос про блокировку, отметили тогда правовед Самед Рагимов и адвокат Гюнай Исмайлова.

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