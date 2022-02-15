Правовой коллапс: как власти Азербайджана не исполняют решения ЕСПЧ

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Почти 20 лет назад Азербайджан ратифицировал Европейскую конвенцию по правам человека и ее протоколы. После чего у лиц, находящихся под юрисдикцией республики, появилось право обращаться в Европейский суд по правам человека. Какие решения ЕСПЧ Азербайджан выполняет, какие нет и почему, - разбирались журналисты Meydan TV.

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Материал подготовлен на основе публикации «Правовой коллапс в Азербайджане», размещенной сегодня на Meydan.TV.

Неисполнение властями решений ЕСПЧ убивает в гражданах последнюю надежду на справедливость

7 января этого года бывший политзаключенный Гияс Ибрагимов облил себя бензином и пригрозил поджечь перед зданием президентского аппарата в знак протеста против того, что власти Азербайджана не исполняют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятое в связи с его незаконным арестом.

В течение одного только 2021 года ЕСПЧ принял 36 решений по Азербайджану, обязав правительство страны выплатить истцам компенсацию общей суммой около двух миллионов евро. Но остается под большим вопросом, сколькие из этих решений будут исполнены.

На данный момент ведется 1 мониторинг исполнения 248 решений ЕСПЧ по Азербайджану. Из них 46 «ведущих». Ведущими называются, дела, связанные с наиболее вопиющими нарушениями прав человека, уникальными случаями и новыми правовыми проблемами, с которыми ЕСПЧ ранее не сталкивался. С годами увеличилось количество отложенных решений. Если в 2011 году количество отложенных и повторных решений составило 22, то в 2021 году это число выросло до 202.

«Узники памятника»

«В 2021 году ЕСПЧ на основании 18-й статьи [Европейской Конвенции] вынес решение о том, что наш арест был политически мотивированным. Решение суда предписывало немедленно выпустить нас с Байрамом Мамедовым на свободу и выплатить нам в общей сложности 72 тысячи евро компенсации, - рассказывает Гияс Ибрагимов в интервью Мейдан ТВ. - Но на момент принятия решения мы уже вышли из тюрьмы, и выполнению подлежала лишь та часть, которая касалась компенсации. С тех пор прошло уже больше года, но мне на счет лишь дважды перевели по 3 тысячи евро, и несмотря на все мои попытки, я никак не могу получить конкретного ответа или гарантий по поводу того, выплатят ли мне всю сумму или нет».

В ночь на 10 мая 2016 года молодые активисты Гияс Ибрагимов и Байрам Мамедов написали лозунг «Fuck the system! Поздравляем с праздником рабов!» на постаменте памятника бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в центре Баку.

А на следующее утро в домах обоих парней «обнаружилось» по полтора килограмма героина, и они были осуждены на 10 лет каждый по обвинению в торговле наркотиками. После этого Гияс и Байрам стали больше известны как «узники памятника». Во время ареста оба активиста подверглись пыткам. Отсидев за надпись на памятнике около трех лет, они были помилованы указом президента.

10 мая – день рождения Гейдара Алиева, бывшего президента Азербайджана и отца нынешнего президента Ильхама Алиева. Долгие года этот день отмечался в стране как «Праздник цветов». На то, чтобы украсить цветами Баку и другие крупные города, ежегодно тратились миллионы манатов 2 . И конец этому положила именно акция 2016 года – с тех пор праздник цветов больше не отмечается.

«Исполнение решения – правовой принцип»

«Я не считаю эту выплату ни моральной, ни материальной компенсацией за свой арест. Но, в любом случае, это требование, поставленное перед правительством за то, что оно нарушило мои права. И государство должно это требование выполнить, независимо от суммы выплаты, - объясняет Гияс. - Это могло быть не тридцать тысяч, а три тысячи или триста евро. Исполнение этого решения я воспринимаю как правовой принцип. В таких ситуациях, не исполняя решения ЕСПЧ, государство занимается своего рода демонстрацией собственной силы, уверенности в своей силе. И протест мой направлен, в том числе, и против этого».

Гияс Ибрагимов говорит, что на данный момент не осталось уже никаких шагов, которые он мог бы предпринять в юридической плоскости, и поэтому он пока занял выжидательную позицию: «Буду ориентироваться по ситуации. Если они ждут, что я прибегну к каким-то неформальным методам, стану упрашивать их, то этого не случится. И само по себе я также считаю это нарушением права».

Госорган, ответственный за исполнение решения ЕСПЧ является Администрация президента, и Верховный суд. Заместитель председателя верховного суда Чингиз Аскеров также является полномочным представителем Азербайджана в Страсбургском суде.

Гияс Ибрагимов говорит, что неоднократно связывался с Аскеровым по поводу исполнения решения Евросуда по его делу. “Если первое время он хотя бы брал трубку и кормил меня обещаниями, что в скором времени вопрос решится, в последствии он просто перестал отвечать на звонки”, - рассказывает Гияс. «Из двух решений одно было выполнено частично, а второе не выполнено вообще».

В похожей ситуации находится и другой бывший политзаключенный, азербайджанский политический деятель Тофиг Ягублу. «В 2011 году я подал иск по поводу пыток, которым подвергся, ЕСПЧ этот иск удовлетворил, и азербайджанское правительство должно выплатить мне 15600 евро компенсации. Решение было вынесено в 2020 году. Но компенсация до сих пор выплачена лишь частично. Возможно, Комитет министров Совета Европы пишет правительству страны письмо, выдвигая требование, те выплачивают какую-то часть компенсации, а потом все опять застопоривается», – говорит политик.

ЕСПЧ удовлетворил также и другую его жалобу. Но, по словам Ягублу, это решение вообще еще не исполнено, хотя с момента его вынесения прошло уже больше года. «Нельзя сказать, что азербайджанское правительство не имеет возможности выплачивать компенсации. Когда речь идет о решениях, не имеющих политической значимости, они платят. А вот когда дело доходит до политических вопросов, то иногда платят, а иногда – нет. Так, например, Али Керимли они должны заплатить компенсацию еще с 2017 года. Но до сих пор не заплатили. И Сеймуру Хази не заплатили. По моим искам есть два решения, одно из которых выполнено частично, а второе не выполнено вообще», – возмущается Тофиг Ягублу.

Почему не исполняются решения

«В целом, неисполнение Азербайджаном решений ЕСПЧ является серьезной проблемой. У Азербайджана один из худших показателей среди всех стран, входящих в Совет Европы», – сообщает создатель портала Avropa Məhkəməsi Gündəliyi 3 , юрист Халид Агалиев. Это ресурс, в котором отражается деятельность Евросуда, Комитета Министров Европейского Совета по отношению к Азербайджану. Портал создал Халид Агалиев по собственной инициативе.

По его словам, причины у этого бывают разные. «На основании поступивших из Азербайджана исков, было признано нарушение права собственности более сотни человек. Это связано, преимущественно, с тем, что после оккупации части азербайджанских территорий, в Баку стеклось множество вынужденных переселенцев, которые заняли квартиры местных жителей. Эти решения не выполняются по понятным нам причинам. Выселить их из этих квартир и обеспечить другим жильем довольно проблематично», – объясняет юрист и добавляет, что при этом нельзя отрицать, что правительство ведет себя по-разному в отношении тех или иных истцов.

До сих пор власти в отношении иностранных граждан исполняли решения ЕСПЧ в полной мере, - отмечал Агалиев. В октябре 2021 года, Большая палата суда, отреагировав на жалобу азербайджанской стороны, оставила без изменений решение ЕСПЧ от 20 мая, в котором власти Азербайджана признавались виновными в незаконном аресте, пытках и покушении на убийство в бакинской тюрьме известного блогера и журналиста Александра Лапшина. Суд обязал Баку выплатить имеющему российское и израильское гражданство Лапшину денежную компенсацию в размере 30 тысяч евро. Агалиев уверен, что компенсация будет выплачена.

«Обычно это касается дел, связанных с политическими взглядами и обеспечением основополагающих прав и свобод. Кроме прочего, Азербайджан входит в число четырех-пяти стран, где чаще всего нарушается право на объединение, создание НПО, право на собрания, проведение акций и митингов. И причины неисполнения решений такого типа нам тоже ясны. Исполнить эти решения в полной мере означает обеспечить право граждан свободно собираться, объединяться, создавать организации. А учитывая позицию наших властей, это маловероятно».

По словам юриста правительства не следуют решениям международных судов с особым энтузиазмом. Для реализации принятых решений необходимо проделать очень большую работу.

“И местные, и международные НПО, правительство и заявитель должны быть тесно вовлечены. Безусловно, мастерство юриста играет роль в этой многогранной работе, но на нее влияет и состояние демократических институтов в стране. Проблемы в реализации упомянутых нами решений в Азербайджане во многом связаны с подходом правительства. Потому что, будь то дело Ильгара Мамедова, Тофига Ягублу, Интигама Алиева, Хадиджи Исмаил и другие, правительству не так уж сложно полностью реализовать эти решения. Потому что повторное рассмотрение их дела, выплата компенсаций не является вопросом неподвластным правительству, а может быть решена очень простой инструкцией. Поэтому, как я уже сказал, в целом у каждого своя роль в этом процессе, но в контексте Азербайджана, на мой взгляд, ключевую роль в этом вопросе играет правительство".

Более 7200 жалоб и 5 миллионов штрафа

17 января 2001 года Азербайджан стал полноправным членом Совета Европы.

15 апреля 2002-го он ратифицировал Европейскую конвенцию по правам человека и ее протоколы. С этого момента у лиц, находящихся под юрисдикцией Азербайджанской республики (граждане страны, лица без гражданства, юридические лица и др.) появилось право обращаться в Европейский суд по правам человека.

С 2002 года по начало 2021-го в ЕСПЧ поступило более 7200 жалоб из Азербайджана.

К началу 2021 года из всех жалоб, ждущих своего рассмотрения в ЕСПЧ, 3,3% (2050 жалоб) приходилось на долю Азербайджана. В этой категории Азербайджан находился на шестом месте после России, Турции, Украины, Румынии и Италии.

За этот период ЕСПЧ принял в отношении Азербайджана 215 решений, первое из которых было вынесено в 2006 году.

С 2006-го по 2020 год общая сумма выплат по искам против Азербайджана составила 5 миллионов 268 тысяч 676 евро.

Каждый год из бюджета Азербайджанской республики выделяются средства на расходы, связанные с ЕСПЧ. Но предназначены они не только для исполнения решений суда и выплату компенсаций, а на «защиту интересов Азербайджана перед ЕСПЧ и исполнение решений этого суда». Опосредованным образом эти деньги предназначаются также и для содержания полномочного представительства Азербайджана при ЕСПЧ.

Средства выделяются администрацией президента и расходуются по указанным направлениям. В 2007-2019 годы общая сумма, выделенная на эти цели из госбюджета, составила более 15 миллионов манатов.

«Выплата компенсации еще не означает полное исполнение решения»

«До сих пор еще ни одно решение ЕСПЧ не было исполнено Азербайджаном полностью. Да, если не считать политических вопросов, в большинстве случаев истцы получают компенсацию. И все думают, что решение исполнено. Но, если ЕСПЧ удовлетворил жалобу, это значит, что дело было неправильно рассмотрено во всех судебных инстанциях Азербайджана, и необходимо его пересмотреть. Правительство Азербайджана же считает, что его обязательства ограничиваются выплатой компенсации, и внушает это обществу. Дело должно быть расследовано заново, и каждый, кто был замешан в подлоге – следователь, судьи всех инстанций, лжесвидетели – все они должны быть наказаны. Не должно быть настолько просто играть с человеческой жизнью, отнимать у него 5-10 лет», – говорит Тофиг Ягублу.

Он полагает, что ЕСПЧ не должен бросать на полпути дела истцов, получивших компенсацию, а добиваться полного исполнения своих решений.

С этим согласен и юрист Халид Агалиев. «После того, как ЕСПЧ объявляет о своем решении, и начинается этап его исполнения, то, в первую очередь, предпринимаются меры индивидуального характера. Под этим подразумевается выплата материальной компенсации и пересмотр дела в местных судах. Параллельно должны осуществляться также и меры общего характера. Потому что необходимо изменить условия, способствовавшие нарушениям прав гражданина. Так, например, если права гражданина были нарушены из-за несовершенства законодательства, то в рамках мер общего характера законодательство должно быть улучшено».

По словам Агалиева, это очень сложный процесс, в который должны быть вовлечены все структуры гражданского общества и адвокат истца, а правительство должно заниматься этим с должной охотой.

«Исполнение решений ЕСПЧ контролирует Комитет министров Совета Европы, и с ними должна вестись постоянная переписка. Какие шаги предприняты в рамках мер индивидуального и общего характера, какие не предприняты, какие должны быть предприняты, но власти этого не делают – обо всем этом надо регулярно сообщать Комитету министров, чтобы те, в свою очередь, напоминали правительству, побуждая его выполнять эти задачи. Истцы, одержавшие победу в ЕСПЧ и получившие от властей компенсацию, не должны думать, что дело сделано, а стараться изменить условия, способствовавшие правонарушению».

Существуют ли механизмы наказания для правительств, не выполняющих решения ЕСПЧ?

По словам Халида Агалиева, ответственность за неисполнение решений ЕСПЧ регулируется Европейской конвенцией. 46-я статья этой конвенции возлагает на все страны полное исполнение решений Европейского суда.

«Но статья эта используется довольно редко. Потому что большинство европейских стран, можно сказать, полностью исполняют решения ЕСПЧ, и до сих пор не было особой необходимости прибегать к этой статье. Но что же может произойти, если решение не будет исполнено? Может быть ограничено право голоса страны в Совете Европы, заморожено ее членство или, в качестве крайней меры, страна может быть исключена из Совета Европы. Но на практике это применяется редко. До исключения дело вообще еще никогда не доходило. Но, в принципе, если решения не исполняются, все это возможно», – объясняет юрист.

Проблемы в исполнение решений в Азербайджане во многом связаны с подходом правительства, считает Халид Агалиев.

“Потому что, будь то дело Ильгара Мамедова, Тофига Ягублу, Интигама Алиева, Хадиджи Исмаил и другие, правительству не так уж сложно полностью реализовать эти решения. Потому что повторное рассмотрение их дела, выплата компенсаций не является вопросом неподвластным правительству, а может быть решена очень простой инструкцией. Поэтому ключевую роль в этом вопросе играет правительство".

«Дело Ильгара Мамедова» как прецедент

Агалиев сообщает, что за всю историю существования ЕСПЧ самая серьезная процедура о нарушениях была начата именно против Азербайджана. И произошло это из-за дела лидера партии ReAl Ильгара Мамедова.

«ЕСПЧ потребовал немедленного освобождения Ильгара Мамедова из тюрьмы. Но Азербайджанское правительство не стало этого делать. После того, как была запущена процедура о нарушениях, Ильгар Мамедов вышел на свободу, и тогда процедуру закрыли. Кроме этого случая, подобная процедура никогда не запускалась».

Два разных подхода к одному делу

Оппозиционные политики Ильгар Мамедов и Тофиг Ягублу были арестованы в январе 2013 года по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллинском районе Азербайджана и приговорены, соответственно, к семи и пяти годам лишения свободы.

Тофиг Ягублу был освобожден условно-досрочно в июле 2015-го. Ильгара Мамедова же освободили в августе 2018-го, после того как Комитет министров Совета Европы начал процедуру о нарушениях против правительства Азербайджана.

В сентябре 2020 года Верховный суд Азербайджана удовлетворил требование Ильгара Мамедова о реабилитации, и правительство выплатило ему моральную компенсацию в размере 234 тысяч манатов.

Но с Тофига Ягублу, который провел в тюрьме два с половиной года по тому же самому делу, судимость до сих пор не снята, и азербайджанское правительство не спешит выполнять вынесенное в пользу Ягублу решение ЕСПЧ.

«Прежде всего, надо признать, что адвокат Ильгара Мамедова Фуад Агаев выполнил свою работу лучше. И та победа, которой сейчас так гордятся REAL-овцы во главе с самим Ильгаром Мамедовым, на самом деле, является успехом Фуада Агаева. Но я считаю, что выполнение правительством этого решения произошло на основании политической договоренности. Это было однозначно политическое решение», – говорит Тофиг Ягублу.

Он сообщает, что, пользуясь прецедентом Ильгара Мамедова, они вновь направили жалобу в ЕСПЧ: «Если по абсолютно идентичному делу Ильгар Мамедов получил реабилитацию и компенсацию, то пусть будут любезны и ко мне продемонстрировать такой же подход».

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Гияс также намерен продолжать требовать полной выплаты причитающейся ему компенсации: «Да, это мое частное требование. Но, с другой стороны, если подобное произошло со мной, и я не отреагировал на это, то значит будет и с другими. И государство и дальше будет спокойно не исполнять решения Евросуда, решит, что так можно».

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