Лачинский коридор остается заблокированным 25-е сутки

05 января 2023, 10:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Азербайджана 25-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Министр иностранных дел непризнанной республики Давид Бабаян присоединился к требованию ввести в отношении Азербайджана санкции за блокаду, а политолог Гурген Симонян исключил силовое решение проблемы.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанские активисты 12 декабря перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. 3 января МИД Армении потребовал от России усилий для деблокады Лачинского коридора. 4января карабахский омбудсмен потребовал санкций против Азербайджана.

На дороге Шуша – Лачин продолжается акция протеста жителей Азербайджана и активистов, которые требуют проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста длится 25-е сутки, уточнило агентство АПА.

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян присоединился к требованиям о том, что в отношении Азербайджана нужно ввести санкции за блокаду непризнанной республики. "Народ на грани голода. В других странах танцуют, у детей есть какие-то ожидания от Деда Мороза, а наши дети голодают", – привел слова Бабаяна "АрменПресс".

Ни Армения, ни Нагорный Карабах не могут пойти на силовое устранение блокады, так как это будет расценено как провокация, и возобновится война, отметил политолог Гурген Симонян, слова которого привел JamNews.

Напомним, 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана проводят акцию протеста. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.