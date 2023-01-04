Карабахский омбудсмен потребовал санкций против Азербайджана

04 января 2023, 20:58

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Международному сообществу следует ввести санкции против Азербайджана в связи с блокадой Лачинского коридора, заявил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха. Более ста граждан России не могут вернуться из Нагорного Карабаха из-за перекрытой дороги, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха в Армению привела к дефициту продуктов в регионе и повлияла на работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Лачинский коридор остается заблокированным уже 24-е сутки. При этом азербайджанские активисты, заблокировавшие трассу, пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Так, с 19 декабря по 4 января сотрудники МККК пятью рейсами эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении 10 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

С призывами к властям Азербайджана разблокировать дорогу выступали в декабре Госдепартамент США и Евросоюз, члены Совета безопасности ООН и правозащитная организация Human Rights Watch.

Азербайджан "действует совершенно безнаказанно, игнорируя заявления международных организаций и государств", заявил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, потребовав от международного сообщества ввести санкции в отношении Азербайджана.

"В этой ситуации единственным реалистичным шагом является применение санкций против Азербайджана. Международные субъекты должны решить, важна ли жизнь голодающих людей или экономические или иные интересы", - написал он в Twitter.

В связи с закрытием Лачинского коридора увеличился поток обращений от граждан России в правовой центр «Гражданин», сообщила сегодня эта организация в своем телеграм-канале.

В Степанакерте начал работу правовой центр «Гражданин», который оказывает бесплатную юридическую помощь российским соотечественникам, проживающим в Нагорном Карабахе, сообщила 2 декабря 2022 года со ссылкой на пресс-службу русской общины Нагорного Карабаха общественная организация "Диалог" на своем сайте.

"Для некоторых из них, без преувеличения, сложилась критическая ситуация, ведь в России остались родители и дети, нуждающиеся в уходе. В результате блокады Нагорного Карабаха более 100 россиян, приехавших в гости к родственникам, не могут воссоединиться со своими семьями. Среди граждан РФ есть онкобольные и инвалиды. Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе ухудшается с каждым днём", - сообщил правовой центр.

Напомним, с утра 12 декабря 2022 года представители азербайджанских НПО требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Они перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

При этом уже к 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах было доставлено 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в МККК.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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