Лачинский коридор остается перекрытым 31-е сутки

11 января 2023, 10:07

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Азербайджанские активисты сегодня продолжили акцию на единственной дороге из Нагорного Карабаха, заблокированной почти месяц. Командование миротворцев по-прежнему ведет переговоры о разблокировке Лачинского коридора, отчиталось Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 10 января коридор оставался заблокированным 30-е сутки.

Блокировка дороги привела к дефициту продуктов в регионе и повлияла на работу междугородного транспорта и врачебных бригад. При этом активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении нескольких пациентов, а 25 декабря в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание.

Акция протеста в Лачинском коридоре продолжается 31-е сутки, сегодня активисты исполнили гимн Азербайджана и скандируют "различные лозунги", сообщает АПА.

Командование российских миротворцев продолжает переговоры с азербайджанской и армянской сторонами о возобновлении беспрепятственного движения транспорта по дороге Степанакерт – Горис, сообщило вечером 10 января Минобороны России в информационном бюллетене о деятельности миротворческого контингента.

Напомним, в Нагорном Карабахе заметно опустели прилавки магазинов, лишь время от времени туда поступают продукты из резервного фонда, рассказали 7 января "Кавказскому узлу" местные жители. По словам фармацевтов, в аптеках наблюдается дефицит лекарств. Из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе решено ввести с 17 января талонную систему. На первом этапе по талонам будут распределяться подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка.

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