Веерные отключения электричества начаты в Нагорном Карабахе

10 января 2023, 19:45

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Азербайджан препятствует восстановлению линий электропередач, обеспечивающих электроэнергией Нагорный Карабах, в связи с этим "Арцахэнерго" ввело веерные отключения, сообщил сегодня информцентр Нагорного Карабаха

Как сообщал "Кавказский узел", 8 января власти Нагорного Карабаха анонсировали ввод системы распределения продуктов из-за нехватки продовольствия, которая возникла в результате блокировки жителями Азербайджана Лачинского коридора. На первом этапе по талонам будут распределяться подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. В талонах будет указана конкретная дата, в которую жители смогут купить нужные им продукты, сообщили сегодня власти.

Лачинский коридор является единственной дорогой, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. Жители Азербайджана блокируют его уже 30-е сутки. С 12 декабря 2022 года они проводят акция протеста с требованием провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли".

9 января в 14:35 часов по местному времени на 33-м километре единственной высоковольтной линии 110 кВ Горис-Степанакерт, питающий Карабах из Армении, была зафиксирована авария. Речь идет об участке Ахавно-Бердзор (азербайджанское название - Лачин - Прим. "Кавказского узла"), сообщил сегодня Информцентр Нагорного Карабаха

"По причине деструктивной позиции азербайджанской стороны в данный момент на упомянутом участке невозможно сделать обход и организовать аварийно-восстановительные работы, поэтому принято решение осуществить электроснабжение республики посредством местных производящих станций с соответствующими ограничениями", - говорится в сообщении на странице Инфоцентра в Facebook*.

В связи с аварией с 10 января в Нагорном Карабахе введены веерные отключения электроэнергии, указано в сообщении.

ЗАО "Арцахэнерго" во избежание дополнительных отключений энергетики призвало жителей Нагорного Карабаха"по возможности экономно использовать электроэнергию".

На странице "Арцахэнерго" в Facebook* опубликован график отключений на 11 января, большинство районов будут оставаться без света по два часа в вечернее время.

Сегодня стало известно, что в Нагорный Карабах завезена небольшая партия продуктов. Между магазинами распределены запасы сахара, масла, макаронных изделий. Кроме того, партии сахара получили кондитерские предприятия.

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