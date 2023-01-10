Лачинский коридор остается заблокированным 30-е сутки

10 января 2023, 09:29

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Экологические активисты и жители Азербайджана 30-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор. В Нагорный Карабах доставлена небольшая партия продуктов.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана 12 декабря заблокировали Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Это привела к дефициту продовольствия. 8 января из-за нехватки продуктов власти непризнанной республики приняли решение приостановить работу детсадов. 9 января жительницы Степанакерта провели акцию протеста около офиса Красного Креста, призвав организацию не допустить гуманитарной катастрофы.

Жители Азербайджана и экоактивисты 30-е сутки продолжают проводить акцию протеста на дороге Шуша – Лачин, требуя, чтобы был проведен мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", сообщил сегодня Report.kz

Активисты продолжают проводить демонстрацию несмотря на холодную погоду и снегопад, в частности, они скандируют лозунги "Берегите природу" и "Конец экологическим преступлениям", информировало агентство АПА.

В Нагорный Карабах доставлена небольшая партия продуктов. Между магазинами, которые расположены в Степанакерте и районах, сегодня распределены запасы сахара, масла, макаронных изделий. Кроме того, партии сахара получили кондитерские предприятия, информировал сегодня на своем сайте телеканал "A1plus".

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