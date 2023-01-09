Жительницы Степанакерта вышли на акцию протеста из-за блокады

09 января 2023, 12:21

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Около 40 жительниц Степанакерта из числа матерей вышли сегодня к офису Международного комитета Красного Креста на акцию протеста, на которой потребовали предотвратить гуманитарную катастрофу из-за дефицита товаров. В городе не хватает детского питания, подгузников, фруктов и овощей, а также прочих продуктов, отметила одна из участниц акции.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха приняли решение приостановить с 8 января работу детсадов из-за нехватки продуктов в непризнанной республике, к которой привела блокировка азербайджанскими активистами Лачинского коридора. Эта дорога является единственной, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. Блокировка Лачинского коридора, которую жители Азербайджана начали 12 декабря 2022 года, продолжается 29-е сутки.

Сегодня около 12.00 по местному времени [11.00 мск] в Степанакерте около офиса Международного комитета Красного Креста собрались около 40 жительниц вместе с детьми. Акция проходит на фоне обильного снегопада и понижения температуры воздуха. Объявление о проведении акции было опубликовано ранее в социальной сети Facebook* в группе "Мать – ребенок", передал корреспондент "Кавказского узла".

Жительница Степанакерта Мариам Абраамян пожаловалась, что в городе из-за блокировки Лачинского коридора сложилась сложная обстановка. При этом власти, по ее словам, не могут назвать точных сроков его разблокировки. И более того – они готовят жителей к затяжному кризису.

"Магазины пустые, не говоря уже об овощных лавках, которые давно закрыты. Овощи и фрукты являются обязательной частью детского рациона. Запасы основных продуктов, картофеля и лука, которым запаслись в семьях, уже не хватает. Огромные очереди выстраиваются перед магазинами, где иногда выдают в небольших количествах продукты первой необходимости", – сказала Абраамян корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что возник дефицит детских смесей и подгузников. "Размеры №5, 6, 7 полностью отсутствуют, а остальные размеры стали давать максимум пять штук. Столь необходимые антибиотики и другие лекарства трудно найти, некоторые отсутствуют вовсе. Месяц блокады подходит к концу, за это время не был решен вопрос перевозки детей которые остались в Армении", – подчеркнула жительница Степанакерта.

Из-за закрытия некоторых учреждений, в том числе детсадов, некоторые жители лишились работы, обратила внимание она. "Это часть проблем возникшие в результате блокады. А есть больные дети, взрослые, которым необходимо постоянный прием лекарств и обследование", – заметила Абрамян.

"Международные структуры так и не услышали наших жалоб. Судьба каждого ребенка, проживающего в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), остается неизвестной", – сказала участница акции протеста.

Жители Нагорного Карабаха имеют право на свободное передвижение, подчеркнула Абрамян. "Матери с детьми собрались перед зданием Международного комитета Красного Креста, с просьбой оказать гуманитарную помощь и принять меры по предотвращению гуманитарной катастрофы", – сказала она.

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