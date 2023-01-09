Лачинский коридор остается заблокированным 29-е сутки

09 января 2023, 09:32

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Жители Азербайджана 29-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха приняли решение приостановить с 8 января работу детсадов из-за нехватки продуктов в непризнанной республике, к которой привела блокировка азербайджанскими активистами Лачинского коридора. Эта дорога является единственной, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром.

Азербайджанские активисты блокируют Лачинский коридор с 12 декабря.

На дороге Шуша – Лачин (армянское название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла") 29-е сутки продолжается акция протеста, участники которой, из числа экоактивистов и жителей Азербайджана требуют, чтобы был проведен мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", сообщил сегодня Report.az.

В окрестностях города Шуша, где проходит акция протеста, понизилась температура воздуха и продолжается снегопад, к утру 9 января он усилился, передало агентство АПА.

Агентство также опубликовано видео с места акции протеста. На его кадрах показаны демонстранты, которые скандируют лозунги на азербайджанском языке. Некоторые из них держат в руках транспаранты и флаги Азербайджана.

Напомним, 8 января активисты движения "Национально-демократический полюс" провели в Гюмри акцию протеста, во время которой планировали окружить 102-ю российскую военную базу и заблокировать все входы и выходы из нее в знак того, что Нагорный Карабах также заблокирован, и что Лачинский коридор нужно открыть. Полиция сообщила о задержании 65 участников акции. Позже они были отпущены.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана проводят демонстрацию.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в городе Шуша идет снег при температуре воздуха -6 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду. В ночь на 10 декабря также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -7 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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