Участники протеста в Гюмри отпущены из полиции

08 января 2023, 19:05

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Силовики освободили всех активистов, задержанных на акции протеста около российской военной базы в Гюмри. Организаторы пообещали продолжить акции с требованием к российским миротворцам обеспечить свободный проезд по трассе из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", активисты политического движения "Национально-демократический полюс" (структуры, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") сегодня вышли на акцию, планируя окружить 102-ю российскую военную базу и заблокировать все входы и выходы из нее в знак того, что Нагорный Карабах также заблокирован, и Лачинский коридор нужно открыть. Полиция сообщила о задержании 65 участников акции.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован азербайджанскими активистами уже четыре недели, с 12 декабря 2022 года. Блокировка дороги привела к дефициту продуктов в регионе и повлияла на работу междугородного транспорта и врачебных бригад. В Нагорном Карабахе заметно опустели прилавки магазинов, лишь время от времени туда поступают продукты из резервного фонда, рассказали 7 января "Кавказскому узлу" местные жители. Карабахские власти сегодня анонсировали ввод системы распределения продовольствия.

Все задержанные активисты были освобождены из полицейского участка в течение трех часов после задержания, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Эту информацию подтвердила член молодежного крыла "Национально-демократического полюса", участница акции Змрухт Акопян, отметив, что активисты отказались подписывать протоколы.

По ее словам, протестная акция не прекратилась после задержания активистов, участники акции дошли до 102-й военной базы, однако полиция перекрыла дорогу, не подпустив их к зданию воинской части.

102-я военная база Южного военного округа входит в состав группы российских войск в Закавказье. Срок действия договора о размещении базы с Арменией был продлен в августе 2010 года до 2044 года, говорится в справке "Кавказского узла" о 102-й российской военной базе.

Участники акции скандировали "Свободная независимая Армения!", "Без Путина Армения!", "Арцаху 1 - миротворцев ООН", "Выйти из ОДКБ", "Арцах - это Армения!" и держали в руках плакаты с аналогичными надписями, а также государственные флаги Армении.

Акция продлилась около пяти часов, ее участники выступили перед военной базой с призывом к России выполнять взятые на себя обязательства и обеспечить беспрепятственное передвижение жителей Нагорного Карабаха по Бердзорскому (Лачинскому) коридору.

Со стороны российской базы никто к ним не вышел, лишь 7-8 солдат стояли возле ограды и наблюдали за протестующими, когда они подошли ко второму входу на территорию базы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Змрухт Акопян.

Затем участники акции вернулись к памятнику Матери-Армении, где организаторы мероприятия призвали все политические силы бороться "за деоккупацию Арцаха" и открытие Бердзорского коридора. Они заявили, что акции будут продолжены, чтобы "мобилизовать людей, что позволит им эффективно бороться".

Мероприятие было организовано в связи с блокадой Лачинского коридора, но также "во имя суверенитета и территориальной целостности Армении, включая Арцах", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения, руководитель исследовательского центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

По его словам, место проведения акции было выбрано неслучайно. "Россия не выполняет взятые на себя обязательства. Кроме этого, мы преодолели стену препятствия, это первая политическая акция возле 102-й российской военной базы, до этого все акции были спонтанными и связаны были с трагическими случаями", - отметил Папян.

Напомним, с 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". Наибольший резонанс вызвало убийство семи членов семьи Аветисян в январе 2015 года. Виновным в совершении этого преступления признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он был осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские следователи.

В январе 2019 года убийство жительницы Гюмри Джульетты Гукасян, в котором был заподозрен российский военный, спровоцировало проведение акции с лозунгом "Русская армия - вон из Армении!". Параллельно прошла контракция, участники которой заявили, что российские военные защищают Армению от потенциальной турецкой агрессии.

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