65 человек задержаны около российской военной базы в Гюмри

08 января 2023, 14:17

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Армянские активисты попытались перекрыть входы в российскую военную базу в Гюмри в знак протеста против блокирования Лачинского коридора. Полиция сообщила о задержании 65 участников акции.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован уже четыре недели. Блокировка дороги привела к дефициту продуктов в регионе и повлияла на работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Минобразования решило с 9 января приостановить работу детских садов из-за нехватки продуктов.

В Нагорном Карабахе заметно опустели прилавки магазинов, лишь время от времени туда поступают продукты из резервного фонда, рассказали 7 января "Кавказскому узлу" местные жители. Карабахские власти сегодня анонсировали ввод системы распределения продовольствия.

65 человек задержаны полицейскими на протестной акции в Гюмри за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП - неподчинение законному требованию полиции 1 , сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Активисты политического движения "Национально-демократический полюс" (структуры, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") сегодня вышли на акцию, планируя окружить 102-ю российскую военную базу и заблокировать все входы и выходы из нее в знак того, что Нагорный Карабах также заблокирован, и Лачинский коридор нужно открыть.

Акция проходила под девизом "Блокирование ради деблокады". Ее участники с плакатами "Откройте дорогу жизни!", "Международные миротворцы" 2 и другими собрались у памятника Матери-Армении около 102-й военной базы и шествием направились к базе, однако полицейские помешали им.

102-я военная база Южного военного округа входит в состав группы российских войск в Закавказье. Срок действия договора о размещении базы с Арменией был продлен в августе 2010 года до 2044 года, говорится в справке "Кавказского узла" о 102-й российской военной базе.

Требование протестующих направлено "Российской Федерации в лице ее армии", чтобы Россия выполнила свои обязательства по защите жителей Нагорного Карабаха, пояснил представитель движения, руководитель исследовательского центра "Модус Вивенди" Ара Папян в прямом эфире "Национально-демократического полюса" в Facebook*.

"В Бердзорском коридоре (Бердзор – армянское название Лачина. – Прим. "Кавказского узла") азербайджанцы не посмели бы ни на секунду перекрыть дорогу, если бы не было дозволенности со стороны российских миротворческих сил", - высказал мнение Папян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, азербайджанские активисты, перекрывшие Лачинский коридор утром 12 декабря 2022 года, требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Так, сотрудники МККК эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении нескольких пациентов, а 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, говорится в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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