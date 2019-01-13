Жители Гюмри высказались против вывода российских войск

13 января 2019, 06:28

Россия должна вывести свои войска с территории Армении, заявил один из организаторов акции протеста у 102 военной базы в Гюмри, глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян. Россия должна передать армянскому правосудию подозреваемого в убийстве Джульетты Гукасян российского военнослужащего, но все разговоры о выводе российских войск из Армении преждевременны, считает журналист Левон Берсегян. Российские военные сдерживают Турцию от захвата Армении, заявили участники контракции и опрошенные "Кавказским узлом" жители Гюмри.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Армении собрались перед российской военной базойв Гюмри в четвертую годовщину убийства семьи Аветисян. Они потребовали вывода российских войск из страны.

12 января 2015 года были убиты семь членов семьи Аветисян. Виновным признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

Власти России должны вывести военную базу с территории Армении, власти которой, в свою очередь, должны добиться денонсации Московского договора 1921 года, заявил корреспонденту «Кавказского узла» один из организаторов акции протеста, глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

Российско-турецкий договор о дружбе и братстве был подписан 16 марта 1921 года в Москве между правительством Великого национального собрания Турции и правительством РСФСР. Согласно договору, в составе Турции остались южная часть Батумской области, бывшая Карсская область, бывший Сурмалинский уезд и западная часть бывшего Александропольского уезда Эриванской губернии (Армении). Московский договор был заключен между Советской Россией и Турцией без участия Закавказских советских республик, "подобно обыкновенной разбойной сделке", отметил заведующий кафедрой истории Армении Ереванского государственного университета Бабкен Арутюнян в материале "Московский и Карсский договоры 1921 года были позорнее Александропольского", размещенном на сайте ПЦ "Мемориал".

Хзмалян считает, что Армения находится под оккупацией России и де-факто является ее колонией.

«Это исключает экономическое, политическое и культурное развитие нашей страны. Это исключает даже развитие добрососедских отношений с российским народом», - полагает Хзмалян.

По его мнению, в основе политической архитектуры региона лежит Московский договор между Россией и Турцией.

«Этот договор не имеет силы с точки зрения международного права. Его заключили две непризнанные никем на тот момент страны, оккупировав третью страну, являющуюся членом Лиги наций. Тем самым предрешили ее территориальное деление и политическое устройство», - пояснил глава партии.

Россия обязана передать подозреваемого в убийстве Джульетты Гукасян российского военнослужащего армянскому правосудию, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Гюмринского клуба журналистов «Аспарез» Левон Барсегян, который также присутствовал на акции. В противном случае, по его мнению, объективность расследования вызывает сомнение.

57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян была избита в ночь на 3 декабря 2018 года и скончалась в больнице. После убийства был задержан российский военнослужащий, ему грозит до 10 лет заключения. Армянская сторона передала обвиняемого российской, он находится под арестом на 102-й базе. Генпрокуратура Армении объяснила передачу обвиняемого российской стороне необходимостью следовать законам России и двусторонним соглашением о 102-й военной базе в Гюмри. Армянская оппозиция заявила, что содержание обвиняемого на территории российской военной базы означает примат российских законов на территории Армении.

«Подозреваемого не должны держать на территории базы, где есть возможность общаться с сослуживцами или командирами. Именно по этой причине есть серьезные сомнения, что дело об убийстве семьи Аветисянов не раскрыто полностью. До сих пор не ясен мотив этого преступления», - заявил он.

При этом Барсегян назвал "преждевременным на данный момент" требование о выводе российских войск. По его словам, нужно найти новое решение проблемы, которое до сих пор не было найдено для предотвращения инцидентов с российскими военнослужащими.

«Правительства обеих стран (Армении и России) обязаны воспринимать всерьез эту проблему. Если потрудиться, можно найти решение проблемы, которое снизит риски до нуля», - уверен он.

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей".

При этом Барсегян сомневается, что база в Гюмри станет защищать интересы Армении.

«В истории есть примеры, когда в нужный момент российская стороны не помогала. За последние годы также стало меняться отношение людей из-за продажа наступательного оружия Азербайджану, в то время, как Россия себя позиционирует стратегическим партнером Армении», - отметил он.

Представляющий интересы дочери убитой Джульетты Гукасян глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц заявил, что потерпевшая сторона не в курсе расследования дела.

«Мы, как представители правопреемника потерпевшей, не знаем, кого допросили, о чем именно, были или нет очные ставки. О деталях расследования нас не информируют, знакомят только с результатами экспертиз», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

В то же время, по его словам, никто из представителей российского командования базы не предпринимал попыток оказать какую-то помощь семье убитой. «Насколько мне известно, не было даже попыток встретиться с ее дочерью», - отметил Сакунц.

Подозреваемый в убийстве находится на территории военной базы, добавил он.

Если вывести российскую базу, этим воспользуется Турция и захватит Армению, заявил корреспонденту «Кавказского узла» секретарь Гюмринского отделения Компартии Армении Роберт Мкртчян, который вместе с несколькими соратниками провел контракцию в поддержку 102-й российской военной базы.

По его мнению, российское военное присутствие сдерживает Турцию и обеспечивает безопасность Армении.

«Именно Россия гарантирует сегодня защиту и безопасность Армении», - уверен он.

При этом Мкртчян считает, что надо обратиться к российскому руководству, чтобы навели порядок и дисциплину на военной базе.

«Армянская сторона должна призвать навести порядок. Вряд ли российская власть дает добро на убийство», - заявил он.

Присутствие военной базы в Гюмри имеет большое значение, так как удерживает Турцию от вторжения в Армению, заявила корреспонденту «Кавказского узла» жительница Гюмри, правовед Кристина Саргсян.

Жительница Гюмри, не пожелавшая представиться, считает, что не надо политизировать убийство Джульетты Гукасян и раздувать межнациональный вопрос. «Это инцидент, который мог произойти и между армянами», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Иного мнения придерживается житель Гюмри, который также не пожелал представиться. По его словам, решение о выводе российских войск должны принимать власти Армении. «Я не знаю, что нам дает база, но доверия к ней нет. А как может быть, если они (солдаты) убивают людей», - заявил он «Кавказскому узлу».