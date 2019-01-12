Акция памяти Аветисянов началась у военной базы в Гюмри

12 января 2019, 14:30

Жители Армении собрались перед российской военной базой в Гюмри в четвертую годовщину убийства семьи Аветисянов. Они потребовали вывода российских войск из страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 января 2015 года были убиты семь членов семьи Аветисян. Виновным признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей".

Сегодня полиция выставила на дороге к военной базе кордон из восьми человек. До начала протестной акции к базе пришли несколько жителей Гюмри, которые высказались за то, чтобы российские военные оставались в стране. Если ликвидировать 102-ую базу, некому будет защищать Армению от Турции, а в зоне нагорно-карабахского конфликта вновь начнутся полномасштабные боевые действия, заявили они.

Стороны карабахского конфликта объявили о перемирии после боестолкновений в апреле 2016 года. Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Протесты против базы искусственны и вбивают клин между отношениями двух стран, заявил один из пришедших, сказал корреспонденту "Кавказского узла" первый секретарь Гюмринского отделения Компартии Роберт Мкртчян.

На кадрах прямой трансляции, которую ведет сегодня из Гюмри 1in TV, видно, что еще до начала акции памяти к месту ее проведения были стянуты десятки полицейских. Они выстроились шеренгой вдоль оживленной трассы. Около 13 часов (12 мск) участники акции зажгли принесенные с собой лампадки и достали портреты убитых.

Участники акции развернули перед зданием 102-й базы транспорант с надписью на русском и армянском языках: "Русская армия - вон из Армении", передает корреспондент "Кавказского узла".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована подборка постов "Трагедия в Гюмри глазами блогеров "Кавказского узла" и статья о российской военной базе, где нес службу Пермяков. Материалы, связанные с громким преступлением, "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Расстрел семьи в Гюмри".