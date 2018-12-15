Армянская оппозиция выступила против вмешательства России в дело об убийстве в Гюмри

15 декабря 2018, 08:02

Партия "Решительный гражданин" добивается от Генпрокуратуры Армении информации о том, не остается ли подозреваемый в убийстве жительницы Гюмри на территории российской военной базы. Если это так, то российским законам в Армении дано предпочтение перед местными, заявила партия "Сасна Црер". Посольство России в Армении призвало не политизировать дело об убийстве.

"Кавказский узел" сообщал, что в ночь на 3 декабря была избита 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян, она скончалась в больнице. Дело расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По подозрению в преступлении арестован военнослужащий 102-й российской базы.

"Сасна Црер" призвала пересмотреть договор о военной базе в Гюмри

После расстрела семьи Аветисян в Гюмри в 2015 году стало очевидно, что договором между Арменией и Россией о дислокации военной базы в Гюмри созданы предпосылки, исключающие полноценное применение армянского правосудия к военнослужащим базы в подобных случаях, говорится в заявлении партии "Сасна Црер".

"Есть сведения о том, что военнослужащий, также, как это было в Пермяковым, находится на военной базе, и все следственные действия проводятся на ее территории. Если это соответствует действительности, то российская сторона его не отдаст, поскольку Конституция России запрещает это. Фактически, на территории Армении признается примат российской Конституции", - отмечается в заявлении.

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, сообщается в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". Наибольший резонанс вызвало убийство семи членов семьи Аветисян 12 января 2015 года. Виновным в совершении этого преступления признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

Место ареста подозреваемого не раскрывается

Социал-демократическая партия "Решение гражданина" запросила у главного прокурора Армении Артура Давтяна информацию о местонахождении военнослужащего, арестованного в связи с убийством Джульетты Гукасян в Гюмри. Кроме того, партия попросила пояснить, правоохранители какой страны задержали подозреваемого. "Если одна из сторон передала подозреваемого другой стороне, то на каком правовом основании это произошло? Если подозреваемый содержится на российской военной базе под юрисдикцией российской стороны, то какие конкретные действия предпринимаете вы для передачи его армянскому правосудию?", - говорится в запросе, опубликованном на сайте партии 13 декабря.

Ответ из Генпрокуратуры пока не получен, по закону на его составление отводится пять рабочих дней, сказал корреспонденту "Кавказского узла" член партии "Решение гражданина" Мхитар Айрапетян.

В Ширакском районном следственном управлении корреспонденту "Кавказского узла" отказались предоставить информацию о том, где находится арестованный российский военнослужащий и есть ли у него адвокат.

Координатор программы "Союз информированных граждан" Даниел Ионнисян не исключил правдивость информации о том, что подозреваемый может оставаться на территории военной базы. Он предположил, что российская сторона может опираться при этом на 61 статью Конституции РФ, согласно которой гражданин России, находящийся под контролем российских правоохранительных органов, не может быть передан другому государству.

"Однако в Договоре о российской военной базе на территории Армении, подписанном в 1995 году, и других последующих соглашениях четко оговаривается, что 102 военная база находится на территории РА, и нигде не отмечается, что военная база является территорией России. То есть обвиняемый в совершении преступления российский военнослужащий находится на территории Армении, а не России, а это значит, что запрет Конституции РФ на него не распространяется", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" Ионнисян.

Согласно статье 4 "Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам юрисдикции и взаимной помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Республика Армения", к военнослужащим российской военной базы и членам их семьи, совершившим преступления на территории Армении, применяется законодательство Армении, а расследованием должны заниматься ее компетентные органы.

Посольство России призвало не политизировать дело об убийстве в Гюмри

Российская дипмиссия отметила эмоциональность обсуждения убийства в Гюмри и призвало не мешать работе следствия. "Обратили внимание на непрекращающийся поток эмоциональных комментариев относительно трагического инцидента в Гюмри. По-прежнему призываем не политизировать эту тему, не делать поспешных выводов и не мешать армянским следственным органам выполнять свою работу", - говорится в сообщении, опубликованном 14 декабря на официальной странице посольства в Facebook.

Это уже не первое заявление посольства относительно убийства в Гюмри. 3 декабря дипмиссия раскритиковала армянские СМИ за публикации о причастности к преступлению российского военнослужащего. "в высшей степени непрофессиональный подход к работе с информацией" и игнорирование презумпции невиновности. "Такое безответственное поведение, особенно в непростой предвыборный период, играет на руку тем силам, которые хотят вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения между Арменией и Россией", - говорится в сообщении.

После убийства Джульетты Гукасян местные жители потребовали ужесточить контроль над российскими солдатами, а 14 декабря перед зданием посольства России в Ереване прошла акция протеста, участники которой указали на отсутствие реакции на убийство со стороны дипмиссии.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться со статьей о 102-й российской военной базе в Гюмри.