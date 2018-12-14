14 декабря 2018, 22:24

Жители Еревана раскритиковали посольство России после убийства в Гюмри

Дипмиссия России не отреагировала ни на убийство Джульетты Гукасян, ни на прежние преступления военнослужащих российской военной базы в Гюмри, заявили участники сегодняшнего пикета в Ереване.

"Кавказский узел" писал, что в ночь на 3 декабря была избита 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян, она скончалась в больнице. Дело расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По подозрению в преступлении арестован военнослужащий 102-й российской базы. Местные жители потребовали ужесточить контроль над российскими солдатами.

По данным организаторов, в сегодняшней акции в Ереване приняли участие десять человек. Они растянули перед зданием российского посольства транспарант с надписью на русском языке: "Не бухай, не бей женщин!". Каких-либо конкретных требований протестующие не выдвигали. Свою акцию они охарактеризовали как молчаливый протест. Акция продлилась около часа, за это время никто из российского посольства к протестующим не вышел, передает корреспондент "Кавказского узла".

Это не первое преступление, связанное с российскими военнослужащими, но командование 102-й базы не сделало никаких выводов даже после убийства семьи Аветисян, отметила член Совета старейшин Еревана фракции "Луйс" Темине Варданян. "И каждый раз российское посольство остается в стороне, не реагируя на происходящее", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". Наибольший резонанс вызвало убийство семи членов семьи Аветисян 12 января 2015 года. Виновным в совершении этого преступления признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

На сайте МИД России по состоянию на 22:24 мск 14 декабря нет комментариев относительно акции протеста в Ереване.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья о 102-й российской военной базе в Гюмри.

Примечание:

"Армянские политологи заявили об отсутствии предпосылок для войны в Нагорном Карабахе", "Политологи назвали неизбежной новую войну за Нагорных Карабах", "МКГ предупредила о высокой вероятности новой войны за Нагорный Карабах".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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