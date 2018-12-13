102-я российская военная база в Гюмри. Фото © Sputnik / Asatur Yesayants https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20171116/9469703/rossijskaya-baza-v-armenii-oprovergla-sluhi-o-sbezhavshem-voennosluzhashchem.html

13 декабря 2018, 20:06

Российский солдат арестован по подозрению в убийстве жительницы Гюмри

Суд постановил заключить под стражу военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри, подозреваемого в убийстве местной жительницы Джульетты Гукасян.

"Кавказский узел" информировал, что 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян была избита в ночь на 3 декабря, после чего скончалась в больнице. Дело расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По подозрению в преступлении задержан военнослужащий 102-й российской базы. Местные жители потребовали ужесточить контроль над российскими солдатами.

Постановление об аресте военнослужащего вынес сегодня суд Ширакской области, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по связям с прессой и общественностью судебного департамента Армении Арман Хачатрян.

Постановление об аресте военнослужащего вынес сегодня суд Ширакской области, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по связям с прессой и общественностью Судебного департамента Армении Арман Хачатрян.

Он не уточнил срок, на который арестован подозреваемый, и отказался сообщить, где содержится задержанный.

В 1999-2015 годах по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, следует из справки "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". Наибольший резонанс вызвало убийство семьи Аветисян 12 января 2015 года. Убийцей семи человек признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он приговорен к пожизненному заключению.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья о 102-й российской военной базе в Гюмри.

Примечание:

"Совет федерации ратифицировал соглашение о ПВО с Арменией", "Россия ратифицировала договоры о медпомощи военным с Абхазией и Южной Осетией", "Учения с участием российских военных прошли в Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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