Российский солдат арестован по подозрению в убийстве жительницы Гюмри

13 декабря 2018, 20:06

Суд постановил заключить под стражу военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри, подозреваемого в убийстве местной жительницы Джульетты Гукасян.

"Кавказский узел" информировал, что 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян была избита в ночь на 3 декабря, после чего скончалась в больнице. Дело расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По подозрению в преступлении задержан военнослужащий 102-й российской базы. Местные жители потребовали ужесточить контроль над российскими солдатами.

Постановление об аресте военнослужащего вынес сегодня суд Ширакской области, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по связям с прессой и общественностью судебного департамента Армении Арман Хачатрян.

Постановление об аресте военнослужащего вынес сегодня суд Ширакской области, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по связям с прессой и общественностью Судебного департамента Армении Арман Хачатрян.

Он не уточнил срок, на который арестован подозреваемый, и отказался сообщить, где содержится задержанный.

В 1999-2015 годах по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, следует из справки "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". Наибольший резонанс вызвало убийство семьи Аветисян 12 января 2015 года. Убийцей семи человек признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он приговорен к пожизненному заключению.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья о 102-й российской военной базе в Гюмри.