Убийство в Гюмри указало на проблемы с российской военной базой

13 декабря 2018, 15:09

Отсутствие полной информации о расследовании убийства жительницы Гюмри Джульетты Гукасян и задержании российского военнослужащего усилило протестные настроения горожан, недовольных соседством с военной базой. Местные жители вспомнили о других инцидентах с участием российских солдат и предложили ужесточить контроль над ними.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 декабря 57-летняя жительница Гюмри, которая подметала улицу, была госпитализирована с травмами, впала в кому и скончалась. Дело расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По подозрению в преступлении задержан военнослужащий 102-й российской базы, сообщила 11 декабря Генпрокуратура Армении.

С 1999 по 2015 годы по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, следует из справки "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". Наибольший резонанс вызвало убийство семьи Аветисянов 12 января 2015 года. За убийство этих семи человек отбывает пожизненный срок военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков. После расстрела семьи в Гюмри жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские следователи.

Генпрокуратура Армении не предоставляет информацию об уголовном деле по факту смерти жительницы Гюмри Джульетты Гукасян в районе "Слободка", сообщила 12 декабря корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.

"По данному делу никто из правоохранителей не даст на этом этапе никакую информацию. Все, что мы можем сказать - что российский военнослужащий задержан 11 декабря по подозрению в убийстве женщины", - сказала Хачатрян, отказавшись также уточнить, где находится задержанный, кто он по званию и есть ли у него адвокат.

Правозащитники потребовали обнародовать данные следствия

Информация о расследовании держится в секрете, поскольку армянские правоохранители "не захотели лишний раз будоражить общество" новым громким делом, чтобы избежать обострения армяно-российских отношений, убеждена руководитель организации "Журналисты за права человека" Жанна Алексанян.

"Даже если народ поднимет шум, это будет не тот (протест), который мог бы быть в первые дни [после смерти Гукасян]. Я думаю, что в Гюмри поднялся бы бунт против властей, в первую очередь, российских властей", - сказала корреспонденту "Кавказксого узла" правозащитница.

Жанна Алексанян считает, что расследование должно быть прозрачным. "Нам неизвестно, где находится российский военнослужащий, кто он. Должно проходить прозрачное расследование. В противном случае подобные инциденты будут повторяться снова и снова", - сказала она.

Согласно договору между Россией и Арменией о российской базе в Гюмри, преступления, совершенные военнослужащими 102-й базы на территории Армении, должны быть расследованы армянской стороной, напомнил руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской инициативы Артур Сакунц.

"Если исходить из информации о том, что ведется расследование, а российский военнослужащий находится на базе, это означает, что армянские правоохранители вновь проводят следственные мероприятия под контролем российской базы", - пояснил правозащитник.

О том, что военнослужащий задержан по согласованию с российской стороной и находится на территории 102-й базы, где и проводятся следственные действия, сообщил 11 декабря со ссылкой на свои источники "Sputnik Армения".

Убийство Гукасян усилило напряженность в городе

Дело о гибели Гукасян не вызвало сразу заметный общественный резонанс по той причине, что не была официально объявлена версия о причастности российского военнослужащего, отметил Артур Сакунц. "Я сам лично тоже дал свою оценку лишь после того, как получил информацию о задержании российского военнослужащего, чтобы не нарушать презумпцию невиновности", - пояснил он.

Однако резонанс в обществе неизбежен, но в какой степени и форме, сказать сложно, отметил правозащитник. "Уверен также, что будет и реакция армянских властей, потому что нынешняя власть более чувствительна к общественному мнению, поскольку легитимность она получила от общественности, и она трепетно будет относиться к своему рейтингу", - сказал Артур Сакунц.

По его мнению, власти России игнорируют проблему дисциплины военных в Гюмри. "Россия не обращает внимания на то, насколько отправляемые в Армению солдаты готовы к службе в другой стране. Должны быть конкретные указания для этих солдат относительно того, как они должны вести себя в Армении. Кроме этого, у Армении должны быть механизмы контроля над российскими военными, чтобы избежать подобных инцидентов. Пока нет таких механизмов, неприятные инциденты не прекратятся", - убежден правозащитник.

Член Совета старейшин Гюмри и глава местного клуба журналистов "Аспарез" Левон Барсегян также считает, что убийство Джульетты Гукасян, в отличие от убийства семьи Аветисянов, не получило широкий резонанс потому, что в случае с семьей Аветисянов доказательства были найдены на месте преступления в первый же день, и в тот же день российская сторона признала, что Пермяков покинул территорию базы.

Сейчас же, по словам Барсегяна, общественности не представлены доказательства причастности российского военного к смерти женщины. Однако в Гюмри уже заметны протестные настроения из-за сообщений о том, что российский военнослужащий находится на военной базе, "точно так же, как было с Пермяковым", сказал корреспонденту "Кавказского узла" Левон Барсегян.

"Общественные протестные настроения с каждым днем возрастают", - отметил он, предположив, что в случае новых инцидентов с участием российских военных жители Гюмри захотят "изгнать российских военных из города".

Анаит Гукасян рассказала об отказе в посещении матери

Дочь погибшей, Анаит Гукасян, рассказала, что следователи не дали ей возможности пообщаться с матерью после избиения. "Она чистила улицы в районе "Слободка", я - чуть дальше от этого района. Я работала, когда мне позвонили и сказали, что маму увезли в больницу. Я сразу поехала туда, мне сказали, что она пришла в сознание, я захотела с ней увидеться, но следователи не разрешили. Сказали, что нельзя", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Анаит Гукасян.

Женщина выразила сожаление, что не смогла поговорить с матерью, поскольку та могла сообщить подробности инцидента.

"Она была в сознании, могла мне рассказать, что случилось. Хотя бы в нескольких словах. Мне она могла все передать. Но не успела", - посетовала Анаит Гукасян.

По словам Гукасян, она пока не верит в версию о том, что ее мать погибла из-за действий российского военного. "Зачем российскому солдату убивать мою маму? Она бы и мухи не обидела. Но если выяснится, что убийца действительно этот солдат, то я потребую самого жесткого наказания для него", - отметила Анаит Гукасян.

Жители Гюмри предложили ужесточить контроль над российскими военными

Житель района "Слободка" Армен Мелконян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что инциденты с участием российских военных случаются нередко.

"Драки, потасовки с участием российских солдат бывают очень часто. Причем не только с жителями города, но и между самими солдатами. В начале года здесь появилась военная полиция России, первые месяцы все солдаты были бдительны, вели себя хорошо, но потом ситуация снова ухудшилась", - сказал Мелконян.

Он уточнил, что район "Слободка" располагается между военной базой и центром Гюмри. "Наш район находится между районом, где расположена база, и центральной площадью города, где находится большинство кафе и ресторанов. От базы пешком можно добраться до площади за 10-15 минут. Мы каждый день видим их [российских военных] у нас в районе. Чаще они бывают подвыпившими", - сказал Армен Мелконян.

Предприниматель Миша Погосян подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что за последние несколько месяцев это не первый инцидент с участием российских военнослужащих в Гюмри. "В целом их поведение в городе вызывает нарекания, местные жители стараются лишний раз не общаться с ними", - рассказал он.

Властям следует жестче контролировать военнослужащих российской базы, согласен Левон Барсегян.

"После убийства семьи Аветисянов я говорил, что пока здесь расположены военные, над ними необходимо установить жесткий контроль. В частности, установить видеонаблюдение, прожекторы, создать центр прямого наблюдения, чтобы фиксировать случаи самоволки, передвижения солдат и техники должны сопровождаться военной, дорожной полицией или другим органом. Будь внедрена такая система, возможно было бы предотвратить подобные преступления", - сказал Левон Барсегян.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья о 102-й российской военной базе в Гюмри.