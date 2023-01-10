В Нагорном Карабахе вводятся талоны на продукты

10 января 2023, 11:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе вводится талонная система. На первом этапе по талонам будут распределяться подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. В талонах будет указана конкретная дата, в которую жители смогут купить нужные им продукты, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 января власти Нагорного Карабаха анонсировали ввод системы распределения продуктов из-за нехватки продовольствия, которая возникла в результате блокировки жителями Азербайджана Лачинского коридора.

Лачинский коридор является единственной дорогой, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. Жители Азербайджана блокируют его уже 30-е сутки. С 12 декабря 2022 года они проводят акция протеста с требованием провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли".

Из-за нехватки продовольствия власти Нагорного Карабаха приняли решение ввести талонную систему. Это позволит максимально равномерно распределять среди жителей продукты. Уже разработаны механизмы этой системы, на начальном этапе она будет введена для отпуска жителям товаров первой необходимости. Талонная система будет введена в ближайшие дни, сообщило на своем сайте 9 января правительство Нагорного Карабаха.

Талоны начнут выдаваться жителям Нагорного Карабаха с 17 января, а покупки в магазинах по ним можно будет совершать с 20 января. Талоны будут двух видов. По одному из них жители смогут приобрести подсолнечное масло, в объеме один литр на человека. По второму виду талонов можно будет купить макароны, рис, сахар и гречку. Объем составит от одного килограмма на человека в месяц. Однако продукты будут выдаваться по 500 граммов на 15 дней, передал сегодня Telegram-канал "Re:public of Artsakh".

"Во избежание очередей на талонах будет указана конкретная дата продажи продукции. Каждый человек может собрать паспорта всей семьи и получить талоны на всю семью", – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что в Нагорный Карабах завезена небольшая партия продуктов. Между магазинами распределены запасы сахара, масла, макаронных изделий. Кроме того, партии сахара получили кондитерские предприятия.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.