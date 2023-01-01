Азербайджанские активисты продолжили блокировку Лачинского коридора в новогоднюю ночь

01 января 2023, 10:06

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Азербайджанские экоактивисты 21-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Кризис в Лачинском коридоре может быть решен, если российские миротворцы получат международный мандат, чтобы иметь право на применение силы, считает глава МИД непризнанной республики Давид Бабаян.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана 12 декабря заблокировали Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Это привела к дефициту продовольствия, и остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Жители непризнанной республики встретили Новый год в условиях блокады.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 27 декабря российские миротворцы отказались пропустить в Степанакерт участников автопробега из Еревана, пояснив, что не могут дать гарантии их безопасности.

Жители Азербайджана и экоактивисты 21-е сутки продолжают проводить акцию протеста на дороге Шуша – Лачин, требуя, чтобы был проведен мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", сообщил сегодня Report.kz

Активисты продолжают проводить демонстрацию несмотря на празднование Нового года и холодную погоду, в частности, они скандируют лозунги "Берегите природу" и "Конец экологическим преступлениям", информировал сайт Media.az.

Командование миротворцев продолжает переговоры с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению движения машин по Лачинскому коридору, отметило вечером 31 декабря на своем сайте Минобороны России.

В Нагорном Карабахе считают, что кризис в Лачинском коридоре может быть разрешен посредством предоставления российским миротворцам международного мандата, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

"Если такого мандата нет, они не могут применить силу против тех же экоактивистов. Здесь это самый важный, ключевой компонент – мандат. То есть, получить от ООН соответствующие полномочия. Если сейчас приедут миротворцы без мандата, скажем, из Финляндии, разве Турция и Азербайджан поведут себя хорошо? Конечно нет", – привело 31 декабря "Радио Азатутюн" ("Радио Свобода") слова Бабаяна.

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