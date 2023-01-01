Жители Нагорного Карабаха встретили Новый год в условиях блокады

01 января 2023, 08:15

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Из-за блокировки Лачинского коридора в этот Новый год в Нагорном Карабахе не ощущалось праздничного настроения, и среди людей растет тревога, рассказали местные жители. В Ереване часть жителей непризнанной республики, которые из-за блокады не смогли вернуться на родину, встретили Новый год на территории пантеона Ерлабур.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Медиаорганизации Армении призвали ведущие международные СМИ направить свои съемочные группы в зону конфликта вокруг Нагорного Карабаха, чтобы освещать блокаду региона с места событий.

Жители Нагорного Карабаха встретили Новый год в блокаде, при этом некоторые из них рассказали о растущей тревоге. "Как бы мы ни старались поддерживать праздничное настроение, все равно все по-другому. В этом году добавился еще и факт блокады. Конечно, это гуманитарная катастрофа, шаг, недостойный XXI века", – привел News.am слова местной жительницы Ануш Арстамян.

Она добавила, что до 2020 года её семья встречала Новый год у себя дома в Шуши (азербайджанское название – Шуша, – прим. "Кавказского узла").

Супруг Ануш Арстамян Григорий Арстамян отметил, что в этот Новый год у него не было праздничного настроения. "Мы постараемся начать год хорошо хотя бы ради детей, 2023 год, возможно, принесет блага народу и семье. Мой призыв ко всем – надо иметь много детей", – сказал он.

Часть других жителей высказала противоположную точку зрения. В Нагорном Карабахе жители празднуют Новый год несмотря на блокаду, заявила местная жительница Анаида Авакян. "В любой квартире посмотрите, какой шикарный стол накрыли, никто не умирает с голоду. Те годы, которые были, 90-е, 20-е, блокада, ни с чем не сравнить", – сказала она ранее корреспонденту "Кавказского узла".

Единственной проблемой остается транспортировка больных, однако ее можно решить задействовав санавиацию, добавила она.

Часть тех жители Нагорного Карабаха, которые на момент начала блокировки Лачинского коридора находились в Армении не смогли вернуться на родину, встретил Новый год на территории пантеона Ераблур в Ереване. 31 декабря они организовали шествие, проследовав с зажженными свечами от здания мэрии города до пантеона, передал Aysor.am.

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