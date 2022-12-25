Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте

25 декабря 2022, 14:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители разных районов приехали в Степанакерт на организованный властями митинг с требованием разблокировать Лачинский коридор, сообщили в правительстве Нагорного Карабаха. По данным полиции, в акции приняли участие более 50 тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря, как и днем ранее, активисты провели в Степанакерте митинг, а затем шествие к посту российских миротворцев и потребовали от них разблокировать движение по Лачинскому коридору. 24 декабря представитель миротворцев сообщил им, что решение по поводу блокировки трассы может быть озвучено 26 декабря. Активисты решили до этой даты приостановить свои протесты.

Около 09.30 мск 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали 23 декабря горожане.

Митинг, организованный властями Нагорного Карабаха, начался в Степанакерте сегодня в 14 часов по местному времени (13 мск). "На площадь Возрождения, чтобы принять участие в митинге вместе с общественностью Степанакерта, в столицу приехали жители районов", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Инфоштаба правительства Нагорного Карабаха.

Цель акции - «консолидация народа и политического поля для преодоления очередного вызова», отметил он. "Народ Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") вновь подтвердит свою решимость жить на собственной земле».

По предварительным данным, на митинг собрались более 50 тысяч человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель полиции Нагорного Карабаха.

Тигран Петросян, один из организаторов протестных акций, которые прошли 23 и 24 декабря, сообщил, что вчера на своей странице в соцсети призвал поддержать инициативу властей и выйти на площадь 25 декабря. "Все должны присутствовать на всенародном митинге, независимо от идейных взглядов", - пояснил он сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН возразил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.