Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха

26 декабря 2022, 11:59

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Безопасность активистов, которые перекрыли единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией, обеспечивается спецназом МВД Азербайджана, а карабахских активистов к месту событий должны не допустить российские миротворцы, заявили участники акции.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Российские военные призвали карабахских активистов дождаться 26 декабря, так как в этот день может быть озвучено решение по поводу блокировки Лачинского коридора.

Один из инициаторов шествия Тигран Петросян заявил, что миротворцы не пропустили карабахских активистов к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Другой участник шествия Самвел Дадаян пояснил, что участники акции миновали пост карабахской полиции и продолжили шествие до поста миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

Активисты из Азербайджана, которые участвуют в блокировке Лачинского коридора, знают о том, что карабахские активисты пытались пройти к месту проведения ими акции протеста, но они не обеспокоены за свою безопасность, заявил председатель азербайджанского общественного объединения "Научные исследования" Телман Гасымов.

"Безопасность акции надежно обеспечивается спецназом МВД Азербайджана. Пикетчики регулярно меняются. Чтобы сменить тех, кто устал, из Баку прибывают свежие силы. Возможно, из-за обледенелости на дорогах в ближайшие дни автобусы туда не подъедут, но на территории пикета постоянно находятся 600-700 жителей Азербайджана, в основном молодежь. Оснований для беспокойства нет. Наши люди готовы к любому диалогу, если речь будет идти о допуске азербайджанских экологов на рудники в Карабахе", – сказал Гасымов корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские активисты считают, что причин для беспокойства нет, заявил также председатель общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов, который находится на месте проведения акции протеста.

"Новые меры для обеспечения безопасности со стороны пикетчиков не предпринимаются, все идет своим чередом. Азербайджанцев охраняют вооруженные военнослужащие МВД", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Не верю, что пикет уберут, акция продолжается стабильно. Встреча армян с азербайджанцами маловероятна, так как стоят российские миротворцы, не пропускающие армян к экологическому пикету", – добавил он.

Напомним, Лачинский коридор остается заблокированным уже 15-е сутки. 12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали 23 декабря горожане. 25 декабря стало известно, что из-за блокады дефицит продуктов возник в Аскеране (азербайджанское название – Асгеран, – прим. "Кавказского узла").

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