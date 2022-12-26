Лачинский коридор остается заблокированным 15-е сутки

26 декабря 2022, 10:43

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Азербайджанские экоактивисты 15-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром.

Как информировал "Кавказский узел", 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. 26 декабря уроженцы Азербайджана провели перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке акцию в поддержку активистов, заблокировавших проезд по Лачинскому коридору.

12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали 23 декабря горожане.

Жители Азербайджана, в том числе экоактивисты, продолжают проводить акцию протеста около города Шуша (арямянское название – Шуши, – прим. "Кавказского узла). Лачинский коридор остается заблокированным пятнадцатый день, сообщил сегодня Report.az.

Активисты и жители Азербайджана, несмотря на морозную погоду, всю минувшую ночь скандировали лозунги на азербайджанском, русском и английском языках. При этом они не препятствуют проезду машин по трассе, передало агентство АПА.

Напомним, 25 декабря стало известно, что из-за блокировки азербайджанскими активистами Лачинского коридора в городе Аскеран (азербайджанское название – Асгеран, – прим. "Кавказского узла") возникла нехватка продовольствия. В городе практически отсутствуют все продукты первой необходимости, в том числе фрукты и овощи. Также в магазинах возник дефицит муки, сахара и яиц, и почти закончились сигареты и предметы гигиены.

"Кавказский узел" также писал, что в Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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